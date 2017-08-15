الشارقة.. عروض الصيف تزداد زخماً

الشارقة (الاتحاد)

تزداد «عروض صيف الشارقة» تألقاً مع دخول موسم هذا العام أسبوعه الثاني، في وقت ارتفع عدد الجوائز التي خصصتها مراكز التسوق لزوارها في مختلف مناطق الإمارة ووصول عدد محال البيع بالتجزئة المشاركة في العروض، إلى أكثر من 600 محل.

وأطلقت العديد من مراكز التسوق المشاركة في «عروض الصيف»، الحدث السياحي الأهم الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة سنوياً، الذي يقام هذا العام تحت شعار «تسوق بأفضل التخفيضات والعروض القيّمة»، حملاتها الترويجية لاستقطاب أكبر عدد من الزوار، معلنة عن باقة من الجوائز الجاذبة التي تشمل عدداً من السيارات والعروض الفريدة وقسائم المشتريات القيمة.