«أغذية» تفتتح متجراً جديداً في دبي



تاريخ النشر: الخميس 17 أغسطس 2017 أبوظبي (الاتحاد) أطلقت مجموعة «أغذية»، برنامجاً للشراكة الحكومية في متجرها الجديد في دبي خلال حفل افتتاحه بحضور محمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية. ويوفر متجر «أغذية» الجديد، في منطقة أم رمول، تخفيضات خاصة لمجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية. وتشارك في البرنامج وزارة الداخلية (فزعة)، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومبادرة حُماة الوطن، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وغيرها. ويعد هذا المتجر ثاني متاجر المجموعة بعد المتجر الذي تم افتتاحه في ميناء زايد في أبوظبي العام 2016. ومن المقرر توسيع نطاق البرنامج خلال الأشهر المقبلة إلى إمارتَيّ رأس الخيمة والفجيرة.