  • الخميس 25 ذي القعدة 1438هـ - 17 أغسطس 2017م
  01:44    رئيس الدولة يوجه بتقديم اغاثة عاجلة لسيراليون جراء الأمطار الغزيرة    

«أغذية» تفتتح متجراً جديداً في دبي
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 17 أغسطس 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مجموعة «أغذية»، برنامجاً للشراكة الحكومية في متجرها الجديد في دبي خلال حفل افتتاحه بحضور محمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

ويوفر متجر «أغذية» الجديد، في منطقة أم رمول، تخفيضات خاصة لمجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية. وتشارك في البرنامج وزارة الداخلية (فزعة)، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومبادرة حُماة الوطن، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وغيرها. ويعد هذا المتجر ثاني متاجر المجموعة بعد المتجر الذي تم افتتاحه في ميناء زايد في أبوظبي العام 2016. ومن المقرر توسيع نطاق البرنامج خلال الأشهر المقبلة إلى إمارتَيّ رأس الخيمة والفجيرة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 