«فلاي دبي» توفر خيارات واسعة لعطلة الأضحى

دبي (الاتحاد)

أعلنت فلاي دبي توفير خيارات متنوعة أمام المسافرين خلال عطلة عيد الأضحى إلى مختلف الوجهات السياحية التي تطير إليها الناقلة في كل من أوروبا وآسيا ضمن شبكتها التي تغطي اليوم أكثر من 95 وجهة في 44 بلداً حول العالم.

وأفادت الشركة في بيان صادر عنها أمس، أن الوجهات الأوروبية على شبكة فلاي دبي تشكل خيارات واسعة ومتنوعة للمسافرين لقضاء عطلة عيد الأضحى، حيث تلائم هذه الوجهات توجهات مختلف شرائح المسافرين لقضاء أفضل الأوقات مع العائلة والأصدقاء، وتمتلك الناقلة شبكة وجهات في أوروبا تغطي العاصمة التشيكية براغ وبراتسلافا السلوفاكية وبوخارست الرومانية وصوفيا في بلغاريا وبلغراد في صربيا والعاصمة البوسنية سراييفو، إضافة إلى سكيبي في ماسدونيا وتيفات في مونتنجرو، فضلاً عن وجهاتها في كل من جورجيا وأذربيجان.

وقال حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «تمثل عطلة العيد، والتي تأتي هذا العام ضمن العطلة الصيفية فرصة مثالية لمسافرينا لاستكشاف المزيد من المدن والوجهات الجديدة ضمن شبكة فلاي دبي الواسعة والتزام الناقلة بتوفير خيارات وفرص أكبر للسفر والتمتع بإجازة العيد».

وكانت فلاي دبي قد أضافت لأول مرة هذا العام ثلاث محطات صيفية جديدة لمسافريها، وهي مدن باتومي في جورجيا وغابالا في أذربيجان وتيفات في مونتنجرو، حيث بدأت بتسيير رحلات منتظمة إلى هذه المدن خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2017، وهي وجهات تضم منتجعات بحرية ومناطق جبلية مدهشة إضافة إلى اعتدال المناخ فيها خلال هذه الفترة.