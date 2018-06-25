جائزة الشعر الإفريقي للسنغالي «أمادو لامين صال»



تاريخ النشر: الثلاثاء 26 يونيو 2018 محمد نجيم (الرباط) فاز الشاعر السنغالي «أمادو لامين صال» بجائزة «تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي في دورتها الـ11 ، والتي تنظمها مؤسسة منتدى أصيلة الدولي الثقافي». وذكر تقرير لجنة تحكيم الجائزة، والمكونة من الشاعر ووزير الثقافة السابق في الرأس الأخضر ماريو لوسيو سوسا، وعضوية الشعراء والأكاديميين: المهدي أخريف (المغرب) وممادو با (السنغال) ومانو ميلو (البرازيل) ورافائيل مداي (السنغال) وفانيسا رودريغيز (البرتغال)، فضلاً عن محمد بن عيسى الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، أن «أمادو لامين صال» يعتبر اليوم «أحد كبار الشعراء الأفارقة الفرانكوفونيين المعاصرين. وقد قال الرئيس السنغالي الراحل ليوبولد سيدار سنغور في وصفه، «إنه الشاعر الأكثر موهبة من شعراء جيله»، وهو يكتب قصائده بأسلوب الشعر الحر، بعلامات قليلة، وتشكل قصائده جزءاً من برنامج الدراسات الجامعية في العالم، كما أن كتاباته كانت موضوع أطروحات جامعية. ومن أهم أعماله «نعناع الشفق»، و«مثل جبل جليدي يلتهب»، و«المرأة البائسة والتائهة أو المستأجرة من العدم» و«كاماندالو»، و«أوديس عارية»، و«عروق برية»، و«لون النشوة»، و«حلم بامبو».