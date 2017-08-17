«تكامل» يوافق على 37 طلباً للمخترعين بأكثر من 2.32 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

قام برنامج تكامل التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري بفرز وتقييم 80 طلباً لبراءة الاختراع عبر لجنة تقييم الطلبات، والتي يسبقها تحليل فني لأحقية الطلب في الحصول على تسجيل في هذا المجال.

وأفاد التقرير النصف السنوي لعام 2017 لبرنامج تكامل ،أن لجنة تقييم طلبات براءة الاختراع وافقت خلال الفترة نفسها على 37 طلباً جديداً بإجمالي مبلغ 2.325 مليون درهم تضاف إلى إجمالي الطلبات البالغة نحو 378 طلباً نجح بعضها في الحصول على براءة اختراع وينتظر أن يتمم باقي المخترعين إجراءات حصولهم على براءات اختراع لأفكارهم التقنية.

ومن منطلق عمل برنامج تكامل في إدارة ملفات براءة الاختراع للشركات، فقد قام في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بتسلم عدد كبير من طلبات التسجيل منذ بداية تعاونه مع الشركة.

وقام تكامل خلال النصف الأول بتسلم 15 طلب تسجيل جديداً من شركة أدنوك، تمت الموافقة على تسجيل عدد منها وجاري إكمال مراحل الحصول على براءات للاختراعات التي بدأ تسجيلها مسبقاً بالتعاون مع أفضل مكاتب المحاماة، فيما يعتزم البرنامج من خلال تعاونه المثمر مع شركة أدنوك أن يقوم بإدارة محافظ أخرى تشمل قطاعات اقتصادية مختلفة.

وحسب تقرير النصف الأول من العام الجاري استقبلت المنصة الإلكترونية الخاصة ببرنامج تكامل نحو 12,628 زيارة منذ يناير وحتى يونيو 2017 توزعت على 5735 زيارة في الربع الأول و6893 زيارة في الربع الثاني، حيث تدير المنصة مجمل براءات الاختراع وحسابات المخترعين المسجلين في البرنامج والبالغ عددهم 345 عضواً.

وأضاف فيصل الحمودي مدير برنامج تكامل بأن الزيادة في عدد المسجلين من مارس وحتى يونيو يعود إلى مشاركة البرنامج ضمن فعاليات دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في كل من معرض الصناعة والصناعيين في العالم GMIS ومعرض ومؤتمر الاستثمار في دبي AIM ومعرض هانوفر الصناعي الدولي على التوالي.

وأشار إلى إطلاق مجلس مخترعي تكامل لدعم المخترعين في دائرة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن المجلس الأول حضره 35 مخترعاً قاموا بعرض اختراعاتهم وتحدياتهم.