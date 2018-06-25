الوحدة يمدد عقد الشامسي حتى 2023 وأبوبكر «جزراوي»

أبوظبي (الاتحاد)

مددت شركة الوحدة لكرة القدم عقد الحارس محمد الشامسي 4 مواسم جديدة، ليكون اللاعب بذلك مدافعاً عن ألوان الفريق حتى صيف 2023، حيث كان تعاقده مع أصحاب السعادة ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وأعلن النادي أن هذه الخطوة جاءت في اطار توفير الاستقرار للفريق.

ويعد الشامسي (21 سنة) النجم الأبرز في حراسة المرمى في الموسم الماضي، ومن الاكتشافات المهمة التي قدمها الوحدة، وقاده إلى الفوز بكأسي الخليج العربي والسوبر بعد أن قدم مستويات عالية، وكشف عن قدرات كبيرة تؤهلله ليكون الحارس الأول في الدوري ومع المنتخب الوطني.

وبرز الشامسي بشكل لافت في مباراة الوحدة والأهلي المصري في البطولة العربية يوليو الماضي، وهي المباراة الأولى التي يمثل فيها الفريق الأول بعد تصعيده من الفريق الرديف، ليحجز مكانه في التشكيلة الأساسية بعد ذلك.

وبالأرقام والإحصائيات، فإن محمد الشامسي يعتبر أفضل حارس في الدوري الموسم الماضي، والذي خاض فيه 21 مباراة، حيث كان أقل حراس المرمى أخطاء (تحمل 20٪ من الأهداف التي استقبلها فريقه)، وهي أقل نسبة أخطاء بين حراس الدوري.