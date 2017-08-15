186.6 مليار درهم عقود البناء في دول التعاون خلال 2017

دبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي قيمة عقود البناء في المناطق الحضرية نحو 186.8مليار درهم (50.9 مليار دولار) نهاية العام 2017. ويطرح نحو 801 مشروع إنشائي بقيمة 32 مليار دولار في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام ، وتمت ترسية نحو 292 مشروعًا إنشائيًا بقيمة 34.87 مليار درهم في الربع الثاني منه حسب شبكة «بزنس نيوز فور كونستركشن» المتخصصة في بيانات المشاريع.وتوقعت الشبكة أن تزداد عقود البناء في المناطق الحضرية بنسبة 29% في العام 2018، ويأتي من ضمن بعض عقود المشاريع الإنشائية الرائدة في الربع الثاني من العام 2017، مشروع ديرة مول في جزر ديرة في دبي وسيتي سنتر الزاهية في الشارقة وياس ايكرز (المرحلة الأولى) في جزيرة ياس في أبوظبي.

وقال آفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «نيوز فور كونستركشن»: «تلعب أحداث مثل «معرض إكسبو دبي 2020» بجانب الاستقرار الذي نشهده في أسعار النفط دوراً حيوياً في إرساء العقود».