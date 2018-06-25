135 مليون درهم نفقات اتحاد الكرة و 4 ملايين عجز الموازنة

معتز الشامي (دبي)

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، مساء اليوم، الجمعية العمومية المرتقبة التي تشهد إقرار التعديلات على اللوائح، وتعيين اللجان القضائية، بالإضافة لإقرار لائحة ميثاق الشرف، ومراجعة الميزانية الرسمية للاتحاد.

وحصلت «الاتحاد» على نسخة من ملف جدول الأعمال، حيث بلغ حجم إنفاق اتحاد الكرة للعام الجاري 135 مليون درهم، وكان الدخل الإجمالي للاتحاد للعام الجاري قد وصل إلى 130 مليوناً و962 ألف درهم، ما يعني وجود عجز في الموازنة يصل إلى 4 ملايين، بينما زاد حجم الإنفاق إلى 20 مليون درهم عن العام الماضي، الذي أنفق فيه الاتحاد 115 مليون درهم، بينما كان الدخل 102 مليون، ما يعني أن العجز للعام الماضي بلغ 13 مليون درهم، ويعود سبب زيادة الإنفاق للصرف على مشاريع تطوير أندية الأولى وتجديد الملاعب والبنى التحتية والإضافة وأرضيات ملاعب تلك الأندية، والتي تجاوزت للعام الماضي ما لا يقل عن 20 مليوناً على أقل تقدير.

وحقق الاتحاد دخلاً من التسويق والإعلانات والرعاية بقيمة 34 مليون درهم مقابل 20 مليوناً و445 ألفاً العام الماضي، كما حقق إضافة مالية قدرها 8 ملايين و500 ألف نظير القيد والتسجيل للاعبين المحترفين التي تأتي من فرض نسبة الـ 2% على العقود.

كما حقق دخلاً من أكاديمية الاتحاد بلغ مليونين و307 آلاف، بالإضافة لمليون و789 ألفاً، من الغرامات المالية على الأندية، كما حقق 591 ألفاً من بيع التذاكر للمباريات، سواء للمنتخب أو لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بتراجع بلغ 600 ألف عن العام الماضي، الذي حقق فيه دخلاً وصل إلى مليون و258 ألفاً.