«دريك آند سكل» تبدأ تنفيذ الأعمال الهندسية لـ «فيرمونت أبوظبي»

دبي (الاتحاد)

تعتزم «دريك آند سكل إنترناشيونال» البدء بتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية لـ «فندق فيرمونت والشقق المفروشة- أبوظبي»، وفق عقد بقيمة 233 مليون درهم. وتعود ملكية المشروع المميز بموقعه الاستراتيجي على الواجهة البحرية لإمارة أبوظبي، لـ«شركة أبوظبي للاستثمار»، حسب بيان أمس.

وقال محمد عطاطرة، عضو مجلس إدارة «دريك آند سكل إنترناشيونال»: «إن فوزنا بعقد تنفيذ الأعمال الهندسية لـ«فندق فيرمونت والشقق المفروشة- أبوظبي» يعكس الثقة العالية التي يوليها عملاؤنا لخدماتنا المتكاملة وقدراتنا العالية التي تلبي احتياجات القطاع العقاري والسياحي المحلي والإقليمي، وبالأخص متطلبات تنفيذ الأعمال الهندسية والتطويرية لقطاع الضيافة. ويسلط المشروع الضوء على الدور الفاعل الذي تقوم به الشركة في إنجاح كبرى المشاريع الاستراتيجية، التي تهدف إلى ترسيخ ريادة أبوظبي إقليمياً وعالمياً كوجهة سياحية وترفيهية من الطراز الأول. ونلتزم من جانبنا بوضع خبراتنا وإمكاناتنا وتقنياتنا في خدمة الجهود الرامية إلى دفع عجلة تطوير«فندق فيرمونت والشقق المفروشة- أبوظبي»، ليكون إضافة هامة للمشهد العمراني والسياحي الحيوي في دولة الإمارات».