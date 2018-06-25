اتحاد الرجبي يدخل المدارس بـ 800 كرة

دبي (الاتحاد)

أقدم اتحاد الرجبي على خطوة جديدة لتعزيز نشر اللعبة في المدارس، وتفعيل مشاركة الطلاب في ممارسة اللعبة من خلال تصنيع كرات تدريب خاصة للمدارس تنطبق عليها الشروط القانونية، وتحمل شعار وزارة التربية والتعليم وشعار الاتحاد بالإضافة لعدد رعاة الاتحاد، وذلك من أجل توزيعها على كافة المدارس في الموسم الدراسي الجديد.

وقام وفد من اتحاد الرجبي بزيارة وزارة التربية والتعليم لتسليم الكرات الجديدة والتي يصل عددها إلى 800 كرة، وضم الوفد سلمان هادي نائب رئيس مجلس إدارة رئيس لجنة التطوير المدير التنفيذي حمدان سليمان ومدير التطوير سامي سمارة، وممثل الاتحاد الآسيوي للرجبي بنجامين فان، وكان في استقبالهم من وزارة التربية والتعليم عائشة سيف الصيري مدير إدارة بالإنابة -الصحة واللياقة البدنية، وأحمد عبد الرحمن، ومن إدارة الصحة واللياقة البدنية بالوزارة وبيتر مدير النشاط الرياضي بالوزارة.

وقدمت عائشة الصيري، وأحمد عبدالرحمن الشكر للاتحاد على تقديمه هذه الكرات ومن قبلها تأهيل مدرسي التربية الرياضة بالمدارس.

وأكد سلمان هادي نائب رئيس الاتحاد أن استراتيجية الاتحاد منذ إشهار اللعبة تهدف على نشر لعبة الرجبي بالدولة، وبدأ الاتحاد في تكوين منتخبات وطنية وبحث تعزيز زيادة عدد الممارسين للعبة فاتجه إلى طلبة المدارس الحكومية وبالتعاون في البداية مع المناطق التعليمية، كما قام بتشغيل عدد من المطورين لتغطية بعض المدارس في الإمارات المختلفة، ونجح في هذا العمل ووصل عدد الممارسين للعبة الرجبي أكثر من 17 ألفاً من الشباب وأكثر من 13 ألف فتاة، منهم الممارسون للعبة ومنهم من انضم للمنتخبات الوطنية.