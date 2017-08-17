الثقة والعائد والتشريعات تجذب 217 جنسية للاستثمار في عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

استثمر في السوق العقاري في دبي 217 جنسية من مطلع يناير 2016 وحتى نهاية يونيو 2017، حسب قاعدة بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وقال مدير عام الدائرة سلطان بطي بن مجرن: «تمكنت حكومة دبي وبنجاح منقطع النظير من تجاوز توقعات المستثمرين بعد أن أوجدت بيئة تسودها الثقة والطمأنينة للمحافظة على حقوقهم من خلال حزمة من التشريعات التي تمت صياغتها بعناية تامة لتجيب عن كل الأسئلة والاستفسارات وتحفظ حقوقهم العقارية. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتدت لتشمل إجراءات على أرض الواقع تساعد السوق في الحفاظ على جاذبيته، وتضمن عائداً ممتازاً على الاستثمار لتتفوق بذلك على أبرز الوجهات الاستثمارية حول العالم، وهو ما يتبين من خلال إقبال المستثمرين على سوقنا العقاري من 217 دولة تغطي كل قارات العالم».

وأشار بن مجرن إلى أن أراضي دبي تحرص على تحقيق معدلات عالية للاستثمار العقاري في دبي من خلال التركيز على تشجيع واجتذاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية للاستثمار، وتطوير فرص الاستثمار العقاري على أسس اقتصادية وفنية معاصرة، وتتبنى الدائرة أساليب معاصرة ومتفردة عالمياً لزيادة جاذبية الاستثمار العقاري في الإمارة من خلال مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الذراع الاستثمارية للدائرة من خلال صياغته وتطبيق سلسلة من المبادرات المبتكرة.

وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تكشف بانتظام عن حجم التصرفات العقارية لترسيخ الشفافية في السوق العقاري، وإظهار حجم النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي.