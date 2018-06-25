اتحاد القوى: ميدالية غرب آسيا شرط المشاركة في «الآسياد»

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد ألعاب القوى قائمة الأسماء المرشحة لتمثيل الدولة في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى المقرر إقامتها بالعاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة من 8 -11 يوليو المقبل بمشاركة 12 دولة هي الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعمان والأردن وسوريا وقطر واليمن ولبنان وفلسطين والعراق.

وأكد المستشار أحمد الكمالي رئيس الاتحاد أن البطولة تم تحديدها مسبقا، بحيث تكون بمثابة بروفة إعداد لدورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا أغسطس المقبل لتقف الاتحادات الأعضاء على المستويين الفني والبدني للاعبيها ولاعباتها قبل نحو شهر ونصف الشهر تقريباً، وتصحيح المسار قبل فوات الأوان.

وأشار إلى أن اتحاد غرب آسيا أحسن اختيار الموعد الذي سيعزز إيجابيات المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، خاصة أن منتخبات غرب آسيا تملك مجموعة من الأبطال على صعيد القارة، مؤكداً أنه لا مكان لأي لاعب أو لاعبة إماراتية في الألعاب الآسيوية ما لم يحصل على ميدالية بغرب آسيا في الأردن.

وأعرب عن أمله في أن يحقق لاعبونا ولاعباتنا أقصى استفادة وأن يظهر كل منهم بمستوى وصورة جيدة تؤكد أحقيته في تمثيل الدولة في آسياد جاكرتا.

ويترأس البعثة التي تغادر 7 يوليو المقبل علي بن زايد المدير المالي للاتحاد فيما يحضر البطولة والاجتماعات المستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لألعاب القوى بدعوة من رئيس اتحاد غرب آسيا رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، كما يشارك ناصر سلطان المعمري بصفته نائب رئيس اتحاد غرب آسيا في اجتماعات الاتحاد التي ستعقد على هامش البطولة هناك وتضم البعثة 22 شخصاً، بينهم مدير المنتخب يوسف سرواش وماجد حسن إدارياً وأربعة مدربين، هم المدربة جوالينا اولمير والدربون فلاديمير باوند وفاسكو ديموليف واولمير إلى جانب 16 لاعباً ، هم خليفة النعيمي 3000 متر جري وعبيد النعيمي 3000 متر موانع وسلطان النبهاني نصف ماراثون ومبارك المراشدة 5000 و10000 متر جري ومعيوف حسن في 800 متر جري ومحمد عباس في الوثب الثلاثي ومحمد عمر في إطاحة المطرقة وأحمد حسن في دفع الجلة وقذف القرص وعمر جمعه السالفة ونصيب جمعه ومحمد النوبي وموسى خلفان في التتابع 4 في 100 متر فيما ستشارك كل من علياء محمد سعيد في مسابقتي 5000 و10000 متر جري وفاطمة الحوسني في دفع الجلة وقذف القرص ووداد إبراهيم في إطاحة المطرقة وميرة غلوم في المشي.