123 مليار درهم الإيداعات النقدية لدى «المركزي» في 6 أشهر

أبوظبي (وام)

ارتفع إجمالي قيمة الإيداعات النقدية لدى مصرف الإمارات المركزي إلى نحو 123 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2017، منها 122.95 مليار درهم عملة ورقية و 50 مليون درهم عملة معدنية.

وبلغت قيمة الزيادة في الإيداعات النقدية على المستوى الشهري 20.5%، حيث ارتفعت من 102 مليار درهم في مايو الى 123 مليار درهم في نهاية يونيو وفقاً لأحدث الإحصاءات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي. ويظهر تحليل لحركة الإيداعات أن مايو الماضي الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الإيداعات النقدية والتي بلغت 21.9 مليار درهم في حين بلغت خلال إبريل 21.8 مليار درهم.

وشهد يونيو إيداع 21 مليار درهم وشهر يناير من العام الجاري إيداع نحو 20.9 مليار درهم ونحو 19.5 مليار درهم مع نهاية مارس وأخيراً فبراير الذي وصلت فيه قيمة الإيداعات النقدية 17.8 مليار درهم وعلى صعيد متصل بلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي 129.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2017.وبلغت قيمة السحوبات النقدية خلال مايو 25.56 مليار درهم.