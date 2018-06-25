النويس: الحدث محطة لتعريف العالم بموروث زايد

دوندخت (الاتحاد)

توجه سعيد علي النويس سفير الدولة في مملكة هولندا بأسمى آيات الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لدعمه السخي ورعايته المستمرة لمسيرة التقدم والتنمية، مشيداً بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واهتمامه الكبير بدعم سباقات الخيل العربي الأصيل.

وأكد أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة تحظى بأهمية كبيرة في المملكة الهولندية نتيجة لمسيرته الرائدة وحضوره القوي في المضامير العالمية، مبيناً أن الحضور الجماهيري المميز والتواجد الكبير لأعضاء السلك الدبلوماسي خير دليل على مكانة الإمارات وحرصها الكبير على تبني إعلاء شأن الخيل العربي الأصيل المرتبط والمتجذر بتاريخنا وتراثنا العريق.

وأعرب النويس عن فخره واعتزازه باستمرارية نجاحات الحدث وتميزه بقيمته ومكانته التي تزداد في كل موسم، مبيناً أن نسخة عام 2018 تقام بالتزامن مع عام زايد، ما يمثل فرصة مثالية لتعريف العالم أجمع بموروث المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أن النجاح الكبير الذي حققه سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في هولندا ثمرة للعلاقات الوطيدة التي تجمعنا مع مملكة هولندا والروابط المتينة التي انعكست نجاحاتها بمختلف المجالات، معرباً عن سعادته بما حققه السباق من أهداف وسط الحضور المهم لسفراء الدولة العربية والصديقة والذين يدركون دور الإمارات البارز في دعم سباقات الخيل العربي الأصيل، والحفاظ على مسيرته العريقة.