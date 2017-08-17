أبوظبي ودبي ضمن أفضل الوجهات السياحية الشتوية عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

جاءت مدينتا أبوظبي ودبي ضمن قائمة أفضل الوجهات السياحية الشتوية، التي أعدتها صحيفة «تليجراف» البريطانية، تحت عنوان «أفضل 25 وجهة للاستمتاع بشمس الشتاء».

وقالت الـ«تليجراف» إن هناك أسباباً عديدة جعلت من أبوظبي ودبي ملاذاً جاذباً للأوروبيين في فصل الشتاء، أولها الطموح المعماري البارز في بناء الفنادق، علاوة على دفء الرمال في الشواطئ، والمطاعم العصرية الفاخرة التي تزركش المدينة، فضلاً عن بهجة التسوق.

وأوضحت أن أبوظبي وجهة سياحية دافئة بعيداً عن قسوة الشتاء البريطاني، حيث تتراوح فيها درجات الحرارة حول 30 درجة مئوية، وتمتلك العديد من مميزات الجذب السياحي. على سبيل المثال وليس الحصر، الفنادق الأنيقة والمطاعم الراقية والفخمة على جزيرة ياس.

ووصفت الصحيفة أبوظبي بأنها وجهة سياحية تعرف كيف تسعد ضيوفها، إذ يلقى الضيوف مساحة كبيرة من الترحاب والضيافة العربية.

وسجل عدد نزلاء فنادق أبوظبي نمواً قوياً خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغ 2.28 مليون نزيل مقابل 2.13 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 153 ألف نزيل.