الإمارات تعانق الذهب في «دولية» منتون لجمال الخيل

موناكو (الاتحاد)

بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، تمكنت مرابط الإمارات من إحراز نصف ذهب بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية التي استضافها شاطئ الريفييرا بالقرب من مدينة موناكو الفرنسية، وحصدت 9 ميداليات، عبارة عن ذهبيتين وفضية، وثلاث برونزيات لمربط دبي للخيول العربية، وميدالية ذهبية، وبرونزيتين لمربط عجمان، وميدالية برونزية لمربط الإمارات، وسجل مربط دبي إنجازاً عالياً بإحرازه مجموعة من جوائز التميز التي حفظت له مركز الصدارة في إنتاج أجمل الخيول العربية الأصيلة بين أقوى المرابط في العالم.

نال مربط دبي ذهبية المهرات عمر السنة عن طريق «دي شيهانة» من فحل الإنتاج العالمي المعاصر «إف إيه إل رشيم» والفرس العالمية دي شهلا، وفي نفس المسابقة، انتزعت المهرة «دي رنانة» من الفحل دي خطاف، والفرس جميلة الميدالية البرونزية. وفي مسابقة المهرات، تمكنت بطلة العالم «دي عجايب» ابنة الفحل آر إف فريد والفرس ليدي فيرونيكا من فرض هيبتها المطلقة، وإمتاع عشاق الخيل العربي بحركتها الفريدة، ونالت الميدالية الذهبية. كما انتزع الأخ الشقيق للمهرة دي شيهانة، المهر دي شلال من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي شهلة الميدالية الفضية في مسابقة الأمهار. وحصل المهر دي بارق من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس رويال أميرة على الميدالية البرونزية في مسابقة الأمهار بعمر السنة.

وعزز كل من مربط عجمان ومربط الإمارات حصيلة الإمارات من ميداليات البطولة، حيث أحرز مربط عجمان ذهبية بوساطة المهر ع ج كفو من الفحل شنغهاي إيه إيه والفرس ع ج كحيلة في مسابقة الأمهار، وكذلك برونزية المهرات التي انتزعتها المهرة إتش دي إم مرايا ابال وهي من الفحل آر إف فريد والفرس دبليو دبليو إيمانيا ابال. كما انتزع مربط الإمارات برونزية بجمال الفحل إي أس سراب، وهو من الفحل مراج والفرس ماجستي.

وحصل مربط دبي على عدد من جوائز التميز، وهي لقب أفضل مزرعة منتجة للخيل العربية، وأفضل مهرة بالبطولة، وكانت من نصيب المهرة الفاتنة دي عجايب، وأفضل فرس منتجة، وكانت من نصيب إنتاج مربط دبي، وبطلة العالم الفر دي شهلة، وجائزة أعلى معدل نقط للمهرات بالبطولة، وكانت أيضاً من نصيب المهرة دي عجايب. وجائزة أفضل فحل منتج، وكانت من نصيب الأسطورة الحية للإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إي إل رشيم.