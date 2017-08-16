خواكيم رودريغو.. سؤال الموت والموسيقى

غالية خوجة (دبي)

الموسيقى لا تلامس حاسة السمع فقط، بل تؤثر في فضاءات الأرواح فلا تغادر إلاّ إليها، وهذا ما فعله خواكين رودريغو (1901/&rlm&rlm1999)، الموسيقار الإسباني الفالينسي، صاحب الذاكرة الأندلسية وهو يخطّ على الريح نبضات قلبه، خاصة، في الكونشيرتات وأشهرها معزوفة (آرانجوز/&rlm&rlm مونامور)، التي كتبها من خلال لاوعيه، حين فقد ابنه، وهو الموسيقار الأعمى الذي عانى من فقدان الأشخاص والبصر، لكنه عانى، أيضاً، من وافر الإحساس العالي، وكتابته، فكانت الآلات الوترية هي المتناغمة مع روحه (الغيتار) بشفافيته، وملامسته لـ(صول) الروح، والنبض، والحياة، رغماً عن البُعد النهائي الذي يدور في نفق اللاعودة، مثلاً (الموت).

وهو حين تغلغل في احتمالات النغمة، ولاوعيها تغلغل أيضاً، في التساؤلات الكونية ذاتها من خلال الموسيقى، وحركتها الدرامية المشبعة بالطمأنينة، وتراتيل السكون، والغوص في الماوراء. المصغي لهذه المعزوفة، يشعر كيف يتحرك قلبه في اتجاه الشمس، ليشد خيوطها إلى أشجار اللغة، وغروبات المعنى، وتحولات الفلسفة الراحلة مع المخيلة إلى شواطئ النهايات الكونية والتكوينية، وانبعاثاتها في الغيب بهيئة حضور يحضر ولا يحضر.

لكن، ما الذي يتشابك بين الرؤيا الفلسفية الحكيمة لخواكين وبورخيس؟

بلا شك، لا نقصد فقدان حاسة البصر، بل ما يتحرك في الاحتمال الذي لا ينتهي للسؤال، وما تُنتجهُ نقطة اشتباك الحواس بالبصيرة، والحدوس، وما تكشفه أصوات الصمت في أعماق الذات، والطبيعة، والعالم المصاب بروح أزلية، وملاحم من التكوينات والتشكلات والدوران الذي يبدأ مع هذه المعزوفة من الأعماق الجوانية، ثم يصعد، فجأة، إلى الألم، وقطرةً، إثر قطرة، تتراكم الموسيقى في الينابيع، ومدارات الكواكب، وما يهطل من أسئلة، ليصير لوحاتٍ وجدانية، يرسمها الإنسان في كل زمكانية.