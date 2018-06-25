ارتفاع المؤشر الرئيس لنشاط الاقتصاد الياباني

طوكيو (د ب ا)

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة أمس، ارتفاع المؤشر الرئيس لقياس أداء الاقتصاد الياباني خلال أبريل الماضي، بأكثر من التقديرات الأولية.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة أمس، ارتفاع المؤشر الذي يقيس الأداء المستقبلي للاقتصاد إلى 106.2 نقطة خلال أبريل الماضي، مقابل 104.5 نقطة في مارس الماضي.

في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع المؤشر خلال أبريل الماضي إلى105.6 نقطة فقط.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس النشاط الاقتصادي الراهن إلى 117.5 نقطة خلال أبريل الماضي، مقابل 116 نقطة خلال الشهر السابق.

كانت القراءة الأولية للمؤشر خلال أبريل الماضي تشير إلى 117.7 نقطة.

وتراجع «مؤشر التأخر الاقتصادي» الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 117.3 نقطة، خلال أبريل الماضي مقابل118.1 نقطة خلال الشهر السابق.