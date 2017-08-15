كوتينيو يواصل العصيان

برشلونة (د ب أ)
يبدو أن اللاعب البرازيلي فيلبي كوتينيو لن يتراجع عن حلمه بالانضمام إلى صفوف برشلونة الإسباني، بعد أن ألقى بكل أوراقه من أجل تحقيق هدفه بارتداء قميص النادي الكتالوني.
وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن كوتينيو بعد أن تقدم بطلب رسمي لإدارة ليفربول الإنجليزي يوم الجمعة الماضي للسماح له بالرحيل، مطالباً إياه بمتابعة مفاوضاته مع برشلونة، اتخذ اللاعب البرازيلي خطوة جديدة إلى الأمام في هذا الصدد.
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ورغم المخاطرة التي قد تكلفه عدم المشاركة في بطولة كأس العالم، قرر كوتينيو التضحية بكل شيء من أجل عدم تفويت فرصة الانضمام إلى برشلونة.
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ولذلك، اتخذ كوتينيو، بعد أن تقدم بطلب رسمي لإدارة ليفربول، خطوات تصعيدية، وأبدى استعداده بمتابعة المباريات من المدرجات خلال الموسم الجديد، إذا لم يسمح له ناديه بالرحيل كما يرغب.
ويذكر أن اللاعب الدولي البرازيلي لم يشارك في لقاء فريقه أمام هوفنهايم الألماني، في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بداعي معاناته من إصابة في الظهر، وهو ما اعتبره البعض إنذاراً أول من اللاعب حيال ناديه.