كوتينيو يواصل العصيان

برشلونة (د ب أ)

يبدو أن اللاعب البرازيلي فيلبي كوتينيو لن يتراجع عن حلمه بالانضمام إلى صفوف برشلونة الإسباني، بعد أن ألقى بكل أوراقه من أجل تحقيق هدفه بارتداء قميص النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن كوتينيو بعد أن تقدم بطلب رسمي لإدارة ليفربول الإنجليزي يوم الجمعة الماضي للسماح له بالرحيل، مطالباً إياه بمتابعة مفاوضاته مع برشلونة، اتخذ اللاعب البرازيلي خطوة جديدة إلى الأمام في هذا الصدد.

وأوضحت الصحيفة أن كوتينيو أبلغ مدربه في ليفربول، الألماني يورجن كلوب، أنه لا يفكر في ارتداء قميص النادي الإنجليزي مرة أخرى.

ورغم المخاطرة التي قد تكلفه عدم المشاركة في بطولة كأس العالم، قرر كوتينيو التضحية بكل شيء من أجل عدم تفويت فرصة الانضمام إلى برشلونة.

وأوضحت «موندو ديبورتيفو» أن كوتينيو، الذي وصل إلى ملعب «انفيلد أرينا»، معقل ليفربول، عام 2013 وخاض مع النادي الإنجليزي طوال 5 مواسم 180 مباراة وسجل 42 هدفاً، يرى أنه خلال تلك الفترة أظهر إخلاصاً واحتراماً كبيرين لليفربول وجماهيره.

ولذلك، اتخذ كوتينيو، بعد أن تقدم بطلب رسمي لإدارة ليفربول، خطوات تصعيدية، وأبدى استعداده بمتابعة المباريات من المدرجات خلال الموسم الجديد، إذا لم يسمح له ناديه بالرحيل كما يرغب.

ويذكر أن اللاعب الدولي البرازيلي لم يشارك في لقاء فريقه أمام هوفنهايم الألماني، في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بداعي معاناته من إصابة في الظهر، وهو ما اعتبره البعض إنذاراً أول من اللاعب حيال ناديه.