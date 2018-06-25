الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار والتوترات التجارية تحد من التراجع

بنجالورو (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب، أمس الاثنين، جراء تعرضها لضغوط بفعل ارتفاع الدولار في ظل احتمالات زيادة أسعار الفائدة، فيما أبقت توترات التجارة العالمية المعدن الأصفر فوق أدنى مستوى في ستة أشهر والذي بلغه الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1264.70 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.3% إلى 1266.60 دولار للأوقية.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة بتصعيد حرب تجارية مع أوروبا عبر فرض رسوم نسبتها 20% على جميع واردات السيارات التي يتم تجميعها في الاتحاد الأوروبي. كما يعتزم ترامب حظر استثمار كثير من الشركات الصينية في شركات التكنولوجيا الأميركية ومنع تصدير تكنولوجيا إضافية إلى بكين وفق ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد.

وانخفضت الأسهم العالمية جراء تصاعد التوترات التجارية فيما ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة 0.1% إلى 94.585، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ يوليو 2017 عند 95.529 في أواخر الأسبوع الماضي.

ويستفيد الذهب في العادة من التوترات السياسية والاقتصادية، لكنه يواجه صعوبة هذه المرة في الوقت الذي يرتفع فيه الدولار بقوة مما يجعل المعدن المقوم بالعملة الأميركية أعلى تكلفة على المستثمرين غير الأميركيين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 16.31 دولار للأوقية.