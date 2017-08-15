تشيلافيرت رئيساً !

بوينس آيرس (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن حارس المرمى السابق لمنتخب باراجواي لكرة القدم، خوسيه لويس تشيلافيرت، يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة العام 2023.

ونقلت صحيفة «كلارين» الأرجنتينية عن تشيلافيرت قوله إنه يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة 2023، رغم أن الانتخابات القادمة ستجرى عام 2018، قائلاً إنه يرغب في أن يكون أكثر استعداداً.

وتولى تشيلافيرت حراسة مرمى منتخب باراجواي الوطني من عام 1989 حتى 2003، ولعب بطولتين لكأس العالم.

ولعب لفريق سان لورينزو الأرجنتيني وريال سرقسطة الإسباني.

ويشار إلى أن حارس المرمى السابق مؤيد للرئيس هوراسيو كارتس وحزب كولورادو المحافظ الذي ينتمي إليه الرئيس.