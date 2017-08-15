الاتحاد العربي يغرم الفيصلي 200 ألف دولار

القاهرة (د ب أ)
أصدر الاتحاد العربي لكرة القدم مجموعة من العقوبات بحق نادي الفيصلي الأردني، عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في نهائي البطولة العربية للأندية التي اختتمت في مصر قبل 10 أيام.
وشهدت المباراة أحداثاً مؤسفة من جانب لاعبي الفيصلي وبعض أفراد الجهاز الإداري للنادي، الذين اعتدوا بالضرب على الحكم المصري إبراهيم نور الدين.
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وتمت معاقبة الفيصلي أيضاً بتحمل التعويضات كافة التي نجمت عن الأحداث، نتيجة التلفيات في المقاعد، وغيرها من الخسائر في الملعب والتي سيتم حصرها في الأيام المقبلة.
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كما قررت اللجنة إيقاف 5 لاعبين لمدة عام واحد مع تغريمهم مالياً لثبوت إدانتهم في الاعتداء على الحكم.
وجرى إيقاف اللاعب بهاء الدين عبد الرحمن لمدة عام مع تغريمه 10 آلاف دولار، وإيقاف إبراهيم عطا دلدوم لمدة عام وتغريمه 10 آلاف دولار، وإيقاف إبراهيم محمد الزواهرة، أكرم أعلى الزوي، ومعتز يسن الفتياني لمدة عام وتغريمه 5 آلاف دولار.
ويحق للفيصلي الطعن على عقوبات لجنة الانضباط في الاتحاد العربي في غضون 4 أيام.