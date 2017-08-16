ليفربول يقترب من «مجموعات دوري الأبطال»

بيرن (رويترز)
أحرز الشاب ترينت الكسندر- ارنولد هدفاً رائعاً من ركلة حرة في مباراته الأوروبية الأولى، ليقود ليفربول للفوز 2 - 1 على مضيفه هوفنهايم الألماني، ليقترب من التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتصدى سيمون مينيوليه حارس ليفربول لركلة جزاء سددها أندريه كراماريتش بطريقة سهلة، وسجل الفريق الإنجليزي هدفه الثاني بتسديدة من جيمس ميلنر اصطدمت بهافارد نوردفيت وهزت شباك هوفنهايم.
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وسيطر هوفنهايم، الذي سعى لبلوغ دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، على اللعب لكن ليفربول كان الأخطر وضاعف من تقدمه. وغيرت تسديدة البديل ميلنر طريقها بعد اصطدامها بنوردفيت لتسكن الشباك.
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وتعادل سبورتنج لشبونة سلبياً على أرضه مع ستيوا بوخارست بطل أوروبا في 1986، وحقق شسكا موسكو انتصاراً 1-صفر على مضيفه يانج بويز، بفضل هدف قاسم نوهو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة.
وفاز قرة باغ بطل أذربيجان 1 - صفر على كوبنهاجن الدنماركي وتغلب أبويل نيقوسيا 2 - صفر على سلافيا براج.