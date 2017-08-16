ليفربول يقترب من «مجموعات دوري الأبطال»

بيرن (رويترز)

أحرز الشاب ترينت الكسندر- ارنولد هدفاً رائعاً من ركلة حرة في مباراته الأوروبية الأولى، ليقود ليفربول للفوز 2 - 1 على مضيفه هوفنهايم الألماني، ليقترب من التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتصدى سيمون مينيوليه حارس ليفربول لركلة جزاء سددها أندريه كراماريتش بطريقة سهلة، وسجل الفريق الإنجليزي هدفه الثاني بتسديدة من جيمس ميلنر اصطدمت بهافارد نوردفيت وهزت شباك هوفنهايم.

وسدد الكسندر - ارنولد، البالغ من العمر 18 عاماً ولعب مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي في ديسمبر، ركلة حرة عبر فجوة في حائط هوفنهايم ليمنح ليفربول التقدم.

وسيطر هوفنهايم، الذي سعى لبلوغ دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، على اللعب لكن ليفربول كان الأخطر وضاعف من تقدمه. وغيرت تسديدة البديل ميلنر طريقها بعد اصطدامها بنوردفيت لتسكن الشباك.

وقلص مارك اوت الفارق لهوفنهايم قبل 3 دقائق من النهاية، وكان الفريق الألماني قريباً من انتزاع التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن ضربة رأس من بنيامين هوبنر مرت فوق العارضة. وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول: كانت الأمور خطيرة قليلًا في الشوط الأول، لكن كما يحدث دائماً عندما نلعب بطريقتنا نعثر على مساحات ونصنع العديد من الفرص الرائعة، النتيجة مرضية. انتهى النصف الأول ولو كنت أعلم قبل المباراة أننا سنفوز لقبلت بالأمر... فقط من لا يعرف هوفنهايم سيشعر بالمفاجأة.

وتعادل سبورتنج لشبونة سلبياً على أرضه مع ستيوا بوخارست بطل أوروبا في 1986، وحقق شسكا موسكو انتصاراً 1-صفر على مضيفه يانج بويز، بفضل هدف قاسم نوهو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة.

وفاز قرة باغ بطل أذربيجان 1 - صفر على كوبنهاجن الدنماركي وتغلب أبويل نيقوسيا 2 - صفر على سلافيا براج.