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الأهلي يستعيد الثنائية بـ «السيناريو المكرر»

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تاريخ النشر: الخميس 17 أغسطس 2017

القاهرة (رويترز)

«ما أشبه الليلة بالبارحة»، حيث كرر التاريخ نفسه وأدار ظهره للنادي المصري البورسعيدي، ليفقد بطولة كأس مصر بعد أن كانت في متناول لاعبيه، إذ  سجل أحمد فتحي هدفاً قاتلًا ليقود الأهلي إلى تعديل تأخره بهدف، إلى انتصار 2-1 على المصري البورسعيدي والفوز بكأس مصر لكرة القدم، محرزاً «الثنائية المحلية».

وسبق أن خسر المصري عام 1984 أمام الأهلي بالتخصص وفي سيناريو مشابه لنفس اللقب بالطريقة ذاتها، إذ تقدم المصري عبر لاعبيه وقتها حسام غويبة، وحافظ علي هذا التقدم حتى خطف علاء ميهوب لاعب الأهلي هدف التعادل بالدقيقة 89، قبل أن يضيف ميهوب نفسه هدفا ثانياً بالوقت الإضافي وخالد جاد هدفاً ثالثاً.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ليخوض الفريقان شوطين إضافيين، لكن الأهلي حرم المصري من تحقيق لقبه الثاني في البطولة.

ووضع بيكا المصري في المقدمة، عندما سدد كرة بعيدة المدى، سكنت الزاوية اليمنى لمرمى شريف إكرامي حارس الأهلي.

وأدرك البديل جمال الذي كان يخوض آخر مباراة له مع الأهلي قبل الاحتراف في جنوب أفريقيا التعادل، بعدما حصل فريقه على ركلة حرة من خارج المنطقة ناحية اليمين، نفذها علي معلول لتصل إلى رأس جمال، ويضعها في المرمى. ... المزيد
     
 

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