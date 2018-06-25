بيانات الأصول والخدمات الذكية تساهم في تعزيز العائدات %14

دبي (الاتحاد)

كشفت دراسة بحثية عالمية جديدة، أنه يمكن للشركات أن تتوقع نمو عائداتها بأكثر من 14% من خلال أنظمة الجمع والتحليل الآليين لبيانات الخدمات المتعلقة بالأصول الصناعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كل دولار يتم إنفاقه لجمع بيانات الخدمات واستخدامها بنجاح سيقدم للشركات عائداً بقيمة 4.4 دولار - أي نحو خمسة أضعاف الاستثمار الأولي.

وكشفت الدراسة أنه من بين نحو 187.470 طلب خدمة ميدانية يتم تنفيذه وسطياً كل عام، لا يزال 15.635 منها غير محسوبة ضمن الشركات، مما يعني خسارة الملايين على مستوى العائدات.

وأوضحت الدراسة أيضاً أن جيل ما بعد الألفية - أي الأشخاص الذين ولدوا بين منتصف التسعينيات ومنتصف العقد الماضي- سيكون آخر من يتذكر الهيكلية الاقتصادية القائمة على المنتجات. ومع استمرار التوجه نحو تجميع الخدمات والمنتجات وتنامي الاهتمام بالعقود القائمة على النتائج ونماذج الأعمال، قال 77 بالمئة من المشمولين بالاستطلاع بأن جيل ما بعد الألفية سيكون آخر جيل يشهد اقتصاداً تهيمن عليه المنتجات وحدها دون أي خدمات ونتائج مشمولة بها.