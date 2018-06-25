بيانات الأصول والخدمات الذكية تساهم في تعزيز العائدات %14

دبي (الاتحاد)
كشفت دراسة بحثية عالمية جديدة، أنه يمكن للشركات أن تتوقع نمو عائداتها بأكثر من 14% من خلال أنظمة الجمع والتحليل الآليين لبيانات الخدمات المتعلقة بالأصول الصناعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كل دولار يتم إنفاقه لجمع بيانات الخدمات واستخدامها بنجاح سيقدم للشركات عائداً بقيمة 4.4 دولار - أي نحو خمسة أضعاف الاستثمار الأولي.
وكشفت الدراسة أنه من بين نحو 187.470 طلب خدمة ميدانية يتم تنفيذه وسطياً كل عام، لا يزال 15.635 منها غير محسوبة ضمن الشركات، مما يعني خسارة الملايين على مستوى العائدات.
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