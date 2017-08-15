«الزعيم» يكسب تجربة المحرق بثلاثية ويكثف تدريباته اليومية

العين (الاتحاد)

قبل 4 أيام من موعد المواجهة المرتقبة بين العين والهلال السعودي الاثنين المقبل ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، يكثف «الزعيم» تحضيراته اليومية ويواصل تدريباته بحماس وتركيز للوصول إلى قمة الجاهزية الفنية والبدنية لمواصلة المسيرة الآسيوية حتى النهاية بنجاح.

وأخضع الكرواتي، زوران ماميتش، المدير الفني للعين، لاعبي فريقه يوم أمس إلى حصة تدريبية صباحية ومسائية، وذلك في أعقاب المباراة «الودية» التي خاضها أمس الأول أمام المحرق البحريني وانتهت بفوز «الزعيم» بثلاثة أهداف دون مقابل على استاد هزاع بن زايد. وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم العين بهدفين دون مقابل عن طريق البرازيلي دوجلاس بعد مرور 9 دقائق فقط، وقبل صافرة نهاية الشوط الأول بأربع دقائق تمكن المهاجم السويدي ماركوس بيرج من إضافة الهدف الثاني، وفي الشوط الثاني واصل «الزعيم» تفوقه، وأضاف نفس اللاعب هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 88.

من ناحية أخرى، وصف الكرواتي، زوران ماميتش، المدير الفني للعين، أن تجربة فريقه الودية أمام المحرق البحريني بالجيدة، وقال: «قدم العين مباراة ممتازة، ودخل المواجهة وهو في قمة التركيز منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة نهاية المباراة».

وتعليقاً على سؤال حول رؤيته لمواجهة الهلال الذي استهل مشواره فعلياً في مسابقة دوري جميل، قال: «المباريات الرسمية تختلف عن الودية، ولذلك حرصنا على التعامل مع مباراتنا أمام المحرق بالجدية المطلوبة والتركيز العالي، كما أعتقد أنها كانت تدريباً جيداً للفريق قبل مواجهة الهلال السعودي».