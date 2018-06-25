الأسهم المحلية تهبط بفعل قلق الانكشاف على «أبراج كابيتال»

حاتم فاروق (أبوظبي)

تعرضت الأسهم المحلية لضغوط بيع قادتها المؤسسات والمحافظ الأجنبية خلال جلسة تعاملات أمس، بفعل حالة القلق التي انتابت أوساط المستثمرين، جراء عدم إفصاح الشركات المساهمة المدرجة عن مدى انكشافها على شركة «أبراج كابيتال»، ليهبط مؤشر سوق دبي المالي مع نهاية الجلسة، فيما تخلى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تماسكه ليهبط هو الآخر متأثراً بضغوط الأسهم «القيادية».

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 397.1 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 276.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4702 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 61 شركة مدرجة، ارتفعت منها 14 سهماً، فيما تراجعت أسعار 40 سهماً، وظلت أسعار 7 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع نهاية الجلسة عند مستوى 4537 نقطة متراجعاً بنسبة 0.29%، متأثراً بضغوط بيع طالت عدداً من أسهم «البنوك»، و«العقار»، بعدما تم التعامل على أكثر من 56.3 مليون سهم، بقيمة بلغت 118.1 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1233 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 25 شركة مدرجة، ارتفعت منها 7 أسهم، فيما تراجعت أسعار 12 سهماً، وظلت أسعار 6 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق. كما تعرض مؤشر سوق دبي المالي، خلال جلسة تعاملات أمس، لضغوط ساهمت فيها عمليات بيع انتقائية على عدد من الأسهم القيادية وفي مقدمتها سهما «دريك آند سكل» و«إعمار»، ليغلق على تراجع بنسبة 2.09% عند مستوى 2867 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 220.4 مليون سهم، بقيمة بلغت 289 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3469 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 36 شركة مدرجة، ارتفعت منها 7 أسهم، فيما تراجعت أسعار 28 سهماً، بينما ظل سعر سهم واحد على ثبات عند الإغلاق السابق.

وتعليقاً على تعاملات جلسة أمس، قال وضاح الطه، المحلل المالي: «إن تخلي مؤشرات الأسهم المحلية عن مستوياتها جاء كنتيجة مباشرة لحالة القلق التي انتابت المستثمرين، وخصوصاً الأجانب منهم، من عدم إفصاح الشركات المدرجة لمدى الانكشاف على شركة «أبراج كابيتال»، وهو ما جعل ضغوط البيع تطال معظم الأسهم القيادية والمنتقاة، خصوصاً تلك الأسهم المدرجة بقطاعي العقار والبنوك».

وطالب الطه بضرورة تدخل الجهات الرقابية للإفصاح عن معلومات الانكشاف على شركة «أبراج كابيتال»، مؤكداً أن مستثمري الأسواق المالية المحلية ما زالوا متمسكين بمراكزهم المالية دون اللجوء إلى عمليات بيع عشوائية، في وقت تجاهلت فيه الأسهم المحلية المحفزات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وأبرزها، القرارات الاقتصادية المتعلقة بتملك الأجانب والنظام الجديد لمنح التأشيرات، متوقعاً دخول قوى شرائية جديدة بعد أن وصلت الأسهم إلى مستويات مغرية وعلى الأخص «القيادية». وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «دانة غاز» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية، حيث تم التعامل على أكثر من 14.9 مليون سهم، بقيمة 15.6 مليون درهم، ليغلق عند سعر 1.04 درهم، خاسراً 3 فلوس عن الإغلاق السابق، فيما جاء سهم «الدار العقارية» متصدراً الأسهم النشطة بالقيمة مسجلاً 26.6 مليون درهم، ليغلق متراجعاً عند سعر 1.99 درهم، خاسراً 3 فلوس عن الإغلاق السابق.