ابن غليطة يثمّن مواقف الاتحادين الأردني والعراقي

دبي (الاتحاد)

بعث المهندس مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ببرقية شكر وتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني، بمناسبة استضافة المملكة الأردنية مباراة المنتخبين الشقيقين الإماراتي والعراقي في العاصمة عمّان وعلى أرضية استاد عمّان الدولي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وتقدم رئيس رئيس الاتحاد بالشكر والامتنان لسمو الأمير علي بن حسين على موافقته الكريمة باستضافة المباراة، مقدراً له الجهود الطيبة بهذا الصدد، ومتمنياً له ولأسرة الاتحاد الأردني الشقيق دوام التقدم. وعلى الصعيد نفسه، تقدم رئيس الاتحاد بالشكر إلى عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي، مشيداً بحسن التجاوب والتعاون الدائم بين الاتحادين الشقيقين، ومقدراً الجهود المخلصة التي تهدف إلى تقدم وتطور الكرة العربية، وأكد ابن غليطة على أن الاتفاق على نقل المباراة إلى أرض عربية، يؤكد عمق ومتانة العلاقات الأخوية المشتركة بين الجانبين.

وكان الاتحادان العراقي والإماراتي قد اتفقا في وقت سابق على نقل المباراة بين المنتخبين الشقيقين من إيران إلى العاصمة الأردنية عمّان، حيث تقدم حينها الاتحاد العراقي بطلب رسمي إلى الاتحاد الآسيوي بنقل المباراة.