90 شركة مساهمة تزود «الأوراق المالية» بمتطلبات ضوابط الحوكمة في 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

بلغ عدد الشركات المساهمة العامة التي التزمت بتزويد هيئة الأوراق المالية والسلع بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة 90 شركة خلال العام 2017، بنسبة 100%، فيما بلغ عدد الشركات التي التزمت بإصدار تقارير الحوكمة نحو 87 شركة، خلال العام 2016، بحسب التقرير السنوي للهيئة.

وأكد التقرير أن خبراء الهيئة قاموا بزيارة 15 شركة مساهمة عامة خلال نفس الفترة للوقوف على مدى التزام تلك الشركات بتطبيق ضوابط الحوكمة.

ووافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على تسجيل 5 شركات مساهمة عامة، خلال العام الماضي، منها شركتان حكوميتان تم تصويب توفيق وضعهما كشركة مساهمة عامة وثلاث شركات غير حكومية، بإجمالي رؤوس أموال بلغت 74.4 مليار درهم، بحسب التقرير السنوي للهيئة.

وبلغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة للشركات المساهمة العامة المدرجة بالأسواق المالية المحلية نحو 33 مليار درهم خلال العام 2017، حيث بلغت قيمة التوزيعات النقدية التي أقرتها الجمعيات العمومية المنعقدة خلال نفس الفترة نحو 32 مليار درهم، بينما بلغت قيمة توزيعات المنحة ما يقارب 1.1 مليار درهم، بحسب التقرير السنوي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع.