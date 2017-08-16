الجزيرة يواجه صور العماني ودياً

مصطفى الديب (أبوظبي)
توصل فريق الجزيرة لاتفاق مع نادي صور العماني لإقامة مباراة ودية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وكان الجهاز الإداري قد اتفق مع الاتحاد السعودي على إقامة مباراة ودية ثانية في السابع والعشرين من الشهر الجاري.
ويواصل الفريق تدريباته مساء اليوم استعداداً للموسم الجديد، في إطار المرحلة الثالثة لفترة الإعداد، وكان الفريق قد بدأ تلك المرحلة مساء أمس الأول، بالتدريب على ملعب فندق قصر الإمارات، عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام.
|
من جانبه، كشف أحمد سعيد المشرف العام على الفريق أن الحصة التدريبية الأولى بعد العودة من المعسكر جاءت متميزة للغاية، وشارك جميع اللاعبين في التدريبات بروح معنوية مرتفعة، وسيقوم الجهاز الفني برفع درجات الإعداد البدني والفني في الفترة المقبلة للوصول لأعلى درجات الجاهزية قبل مباراة السوبر أمام الوحدة، وقبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.
|
وكان الجزيرة عاد إلى العاصمة أبوظبي مساء الجمعة الماضي عقب انتهاء المعسكر الخارجي، الذي أقيم على مرحلتين في هولندا، وشهد خوض الفريق 5 مباريات ودية.