الجزيرة يواجه صور العماني ودياً

مصطفى الديب (أبوظبي)

توصل فريق الجزيرة لاتفاق مع نادي صور العماني لإقامة مباراة ودية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وكان الجهاز الإداري قد اتفق مع الاتحاد السعودي على إقامة مباراة ودية ثانية في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

ويواصل الفريق تدريباته مساء اليوم استعداداً للموسم الجديد، في إطار المرحلة الثالثة لفترة الإعداد، وكان الفريق قد بدأ تلك المرحلة مساء أمس الأول، بالتدريب على ملعب فندق قصر الإمارات، عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام.

وشارك في التدريب الأول جميع لاعبي الفريق، وأشرف الجهاز الفني بقيادة الهولندي هينك تين كات ومعاونيه على تدريبات اللياقة البدنية وتدريبات الكرة والتقسيمة الداخلية، التي أقيمت في أجواء غلب عليها الحماس والتركيز والرغبة من جميع عناصر التشكيلة في إقناع المدير الفني بأحقيتهم بالوجود في ​التشكيلة التي ستخوض غمار منافسات الموسم القادم على المستويين القاري والمحلي، بداية من مباراة كأس سوبر الخليج العربي أمام الوحدة والمقامة في منتصف شهر سبتمبر المقبل في العاصمة المصرية القاهرة.

من جانبه، كشف أحمد سعيد المشرف العام على الفريق أن الحصة التدريبية الأولى بعد العودة من المعسكر جاءت متميزة للغاية، وشارك جميع اللاعبين في التدريبات بروح معنوية مرتفعة، وسيقوم الجهاز الفني برفع درجات الإعداد البدني والفني في الفترة المقبلة للوصول لأعلى درجات الجاهزية قبل مباراة السوبر أمام الوحدة، وقبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأضاف: «سيخوض الجزيرة مباراتين وديتين إعداديتين خلال فترة غياب اللاعبين الدوليين أمام كل من فريق صور العماني في الثالث والعشرين من أغسطس الجاري، وفريق الاتحاد السعودي في السابع والعشرين من الشهر ذاته في ملعب محمد بن زايد، ضمن خطة الجهاز الفني للمرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج الإعدادي لموسم 2017 - 2018 الذي يتطلب تحضيراً مكثفاً ومثالياً لمساعدة الفريق على الظهور بشكل قوي، لتحقيق أفضل النتائج في جميع البطولات المحلية والقارية، التي يشارك فيها فخر أبوظبي على مدار الموسم المقبل».

وكان الجزيرة عاد إلى العاصمة أبوظبي مساء الجمعة الماضي عقب انتهاء المعسكر الخارجي، الذي أقيم على مرحلتين في هولندا، وشهد خوض الفريق 5 مباريات ودية.