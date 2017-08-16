عبد الرحمن يواصل التألق في «أبوظبي الدولي للشطرنج»

مصطفى الديب (أبوظبي)

‫واصل بطلنا سالم عبد الرحمن تألقه في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، وتفوق لاعب نادي الشارقة الكبير بفوز مستحق على الأوزبكي الصاعد نودر بيك عبد الستاروف الذي يمتلك أعلى تصنيف في العالم لتلك الفئة العمرية.

وأضاف عبد الرحمن النقطة الثانية إلى رصيده في مشوار بطولة الأساتذة، بعد مباراة سريعة وخاطفة من لاعب الإمارات، الذي لم يتح فيها الفرصة لعبد الستاروف لالتقاط أنفاسه أمام هجوم متواصل ومدروس كفل له الفوز.‬

واستطاعت مرشحة بطولة سيدات العالم اللاعبة الهندية هاريكا دورنافالي مواصلة تفوقها بنفس الوتيرة التي بدأت بها الجولة الأولى الافتتاحية، واستطاعت أزاحت المصنف الثالث في البطولة الأذري رؤوف محمدوف بعد مباراة استعرضت فيها البطلة الهندية مهاراتها التكتيكية، خاصة في المراحل الأخيرة من المباراة، وأثبتت حضوراً قوياً للجنس اللطيف في لعبة الأذكياء لتضيف نقطة ثانية لرصيدها، وتنضم لقائمة الصدارة التي تضم 12 لاعباً ولاعبة بالرصيد نفسه.

على جانب آخر، واصل المرشح الأول للقب البطولة ومصنفها الأول الإنجليزي نيجل شورت إخفاقاته بتعادله المفاجئ وللمرة الثانية في البطولة مع الناشئ الواعد الهندي روناك سادواني بطل آسيا للناشئين.‬‬