حريز المر: «زوارق الإمارات» قادرة على انتزاع لقب «مونديال الفورمولا-1»

دبي (الاتحاد)
أكد حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، أن الكلمات القيمة والمشجعة من قبل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضيات البحرية، حول تميز أبناء وفرق الإمارات في المحافل الدولية للرياضات البحرية، وآخرها فوز بطلنا ثاني القمزي قائد زورق أبوظبي 5 وأحمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 بالمركزين الثاني والثالث، في جائزة الصين، واعتلاء صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا - 1 للمتسابقين والفرق، تعتبر حافزاً للمزيد من النجاحات والإبداع.
وقال&lrm حريز المر: «إن تصريحات سموه عبرت بصدق عن مدى التعاون والتلاحم بين أبناء الدولة»، مشيراً إلى أن فرق الإمارات، وفي ظل دعم القيادة الرشيدة والمسؤولين الذين وفروا سبل الإعداد والنجاح، قادرة على الذهاب بعيداً، واعتلاء منصات التتويج وانتزاع اللقب العالمي الكبير، بالرغم من المنافسة الشرسة والقوية من الفرق المختلفة.
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وأثنى حريز المر على الأداء اللافت والحضور القوي لبطلنا أحمد الهاملي الذي عاد مجدداً للصعود إلى منصات التتويج محرزاً المركز الثالث في سباقي أفضل زمن والسباق الرئيس، ليضيف نجاحاً جديداً إلى رصيده وضعه في صدارة الترتيب العام لمنافسات أفضل زمن برصيد 32 نقطة، متساوياً مع السويدي اريك ستارك بطل جولة الصين الأخيرة، فيما لم يحالف التوفيق وصيف بطل العالم في الموسم الماضي الأميركي شون تورنتي قائد زورق فيكتوري 4 والذي تعرض لعطل فني أبعده عن السباق في اللفة الثالثة، رغم أنه كان منافساً في القمة.
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وأشار&lrm إلى أن بطولة العالم للزوارق السريعة الفورمولا - 1 لا تزال تحمل الكثير من المفاجآت في الجولات الثلاث المرتقبة والتي سوف تقام تباعاً في مدينة ليوزهو الصينية والتي تستضيف الجولة الرابعة من 29 سبتمبر إلى أول أكتوبر المقبلين، والعاصمة الحبيبة أبوظبي التي تحتضن الجولة الخامسة قبل الختامية بداية ديسمبر المقبل والإمارة الباسمة الشارقة التي تستضيف الجولة السادسة والختامية منتصف الشهر نفسه.
وعبر&lrm رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم عن أمنياته أن تكون النهاية السعيدة في الموسم الحالي إماراتية خالصة، مشيراً إلى أن كل المؤشرات تدل أن الأمور تسير نحو تأكيد هذا الأمر، وإظهار المعدن الحقيقي لأبناء الإمارات والذين رسموا وظلوا يرسمون دائماً أروع وأجمل الملاحم في الرياضات البحرية منذ بداية التسعينيات ولا يزالون يسطرون المجد فوق البحار.