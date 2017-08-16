حريز المر: «زوارق الإمارات» قادرة على انتزاع لقب «مونديال الفورمولا-1»

دبي (الاتحاد)

‬أكد ‬حريز ‬المر ‬محمد ‬بن ‬حريز ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬مؤسسة ‬الفيكتوري ‬تيم، ‬أن ‬الكلمات ‬القيمة ‬والمشجعة ‬من ‬قبل ‬سمو ‬الشيخ ‬الدكتور ‬سلطان ‬بن ‬خليفة ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان، مستشار ‬صاحب ‬السمو ‬رئيس ‬الدولة ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬نادي ‬أبوظبي ‬الدولي ‬للرياضيات ‬البحرية، ‬حول ‬تميز ‬أبناء ‬وفرق ‬الإمارات ‬في ‬المحافل ‬الدولية ‬للرياضات ‬البحرية، ‬وآخرها ‬فوز ‬بطلنا ‬ثاني ‬القمزي ‬قائد ‬زورق ‬أبوظبي ‬5 ‬وأحمد ‬الهاملي ‬قائد ‬زورق ‬فيكتوري ‬3 ‬بالمركزين ‬الثاني ‬والثالث، ‬في ‬جائزة ‬الصين، ‬واعتلاء ‬صدارة ‬الترتيب ‬العام لبطولة ‬العالم للفورمولا - 1 ‬للمتسابقين ‬والفرق، ‬تعتبر ‬حافزاً ‬للمزيد ‬من ‬النجاحات ‬والإبداع.

وقال&lrm ‬حريز ‬المر: «إن ‬تصريحات ‬سموه ‬عبرت ‬بصدق ‬عن ‬مدى ‬التعاون ‬والتلاحم ‬بين ‬أبناء ‬الدولة»، ‬مشيراً إلى ‬أن ‬فرق ‬الإمارات، ‬وفي ‬ظل ‬دعم ‬القيادة ‬الرشيدة ‬والمسؤولين ‬الذين ‬وفروا ‬سبل الإعداد والنجاح، قادرة ‬على ‬الذهاب ‬بعيداً، ‬واعتلاء ‬منصات ‬التتويج ‬وانتزاع اللقب ‬العالمي ‬الكبير، ‬بالرغم ‬من ‬المنافسة ‬الشرسة ‬والقوية من ‬الفرق ‬المختلفة.

وأشاد&lrm ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬مؤسسة ‬الفيكتوري ‬تيم ‬بالنتائج ‬الباهرة ‬التي ‬تحققت ‬في ‬منافسات ‬الجولة ‬الثالثة ‬من ‬بطولة ‬العالم لزوارق ‬ال‬فورمولا - 1 ‬«‬جائزة ‬هاربين»‬، ‬التي ‬شهدت ‬تألقاً ‬لافتاً ‬لأبناء ‬الإمارات ‬في ‬جميع ‬السباقات، سواء ‬في ‬منافسات «‬الفورمولا - 1» ‬أو «‬أف ‬4 ‬أس»، ‬مهنئاً ‬فريق ‬أبوظبي ‬باعتلاء ‬صدارة ‬الترتيب ‬العام ‬عبر ‬المتسابق ‬الإيطالي ‬اليكس ‬كاريلا ‬قائد ‬زورق أبوظبي ‬6 ‬برصيد ‬38 ‬نقطة، ‬ومعانقة ‬صدارة ‬الترتيب ‬العام ‬للفرق ‬برصيد ‬58 ‬نقطة.

و‬أثنى ‬حريز ‬المر على الأداء ‬اللافت ‬والحضور ‬القوي ‬لبطلنا أحمد ‬الهاملي ‬الذي ‬عاد ‬مجدداً ‬للصعود ‬إلى ‬منصات ‬التتويج ‬محرزاً ‬المركز ‬الثالث ‬في ‬سباقي ‬أفضل ‬زمن ‬والسباق ‬الرئيس، ‬ليضيف ‬نجاحاً ‬جديداً ‬إلى ‬رصيده ‬وضعه ‬في ‬صدارة ‬الترتيب ‬العام ‬لمنافسات ‬أفضل ‬زمن ‬برصيد ‬32 ‬نقطة، ‬متساوياً ‬مع ‬السويدي ‬اريك ‬ستارك ‬بطل ‬جولة ‬الصين ‬الأخيرة، ‬فيما ‬لم ‬يحالف ‬التوفيق ‬وصيف ‬بطل ‬العالم ‬في ‬الموسم ‬الماضي ‬الأميركي ‬شون ‬تورنتي ‬قائد ‬زورق ‬فيكتوري ‬4 ‬والذي ‬تعرض ‬لعطل ‬فني ‬أبعده ‬عن ‬السباق ‬في اللفة ‬الثالثة، رغم أنه ‬كان ‬منافساً ‬في ‬القمة.

وثمن ‬النتائج ‬التي ‬انتهت ‬عليها ‬منافسات ‬الجائزة ‬العالمية ‬للزوارق ‬السريعة «‬أف ‬4 ‬أس»، ‬وفوز ‬بطلنا ‬الصاعد ‬منصور ‬المنصوري ‬قائد ‬زورق ‬فريق ‬الإمارات ‬للسباقات ‬27 ‬بالمركز ‬الأول، ‬وحصول ‬بطلنا ‬الصاعد ‬محمد ‬المحيربي ‬قائد ‬زورق ‬فريق ‬أبوظبي ‬5 ‬على ‬المركز ‬الثاني، ‬وتمنى ‬حظاً ‬أوفر ‬لبطلنا ‬محمد ‬المطلعي ‬قائد ‬زورق ‬فيكتوري ‬3 ‬الذي ‬أنهى ‬السباقين ‬الأول ‬والثاني ‬في ‬المركز ‬السادس ‬في ‬الترتيب ‬العام.

وأشار&lrm ‬إلى ‬أن ‬بطولة ‬العالم ‬للزوارق ‬السريعة ال‬فورمولا - 1 لا ‬تزال ‬تحمل ‬الكثير ‬من ‬المفاجآت ‬في ‬الجولات ‬الثلاث ‬المرتقبة ‬والتي ‬سوف ‬تقام ‬تباعاً ‬في ‬مدينة ‬ليوزهو ‬الصينية ‬والتي ‬تستضيف ‬الجولة ‬الرابعة ‬من ‬29 ‬سبتمبر ‬إلى ‬أول ‬أكتوبر ‬المقبلين، ‬والعاصمة ‬الحبيبة أبوظبي ‬التي ‬تحتضن ‬الجولة ‬الخامسة ‬قبل ‬الختامية ‬بداية ‬ديسمبر ‬المقبل ‬والإمارة ‬الباسمة ‬الشارقة ‬التي ‬تستضيف ‬الجولة ‬السادسة ‬والختامية ‬منتصف ‬الشهر ‬نفسه.

وعبر&lrm ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬مؤسسة ‬الفيكتوري ‬تيم ‬عن ‬أمنياته ‬أن ‬تكون ‬النهاية ‬السعيدة ‬في ‬الموسم ‬الحالي ‬إماراتية ‬خالصة، مشيراً ‬إلى ‬أن ‬كل ‬المؤشرات ‬تدل ‬أن ‬الأمور ‬تسير ‬نحو ‬تأكيد ‬هذا ‬الأمر، ‬وإظهار ‬المعدن ‬الحقيقي ‬لأبناء ‬الإمارات ‬والذين ‬رسموا ‬وظلوا ‬يرسمون ‬دائماً ‬أروع ‬وأجمل ‬الملاحم ‬في ‬الرياضات ‬البحرية ‬منذ ‬بداية ‬التسعينيات ‬ولا ‬يزالون ‬يسطرون ‬المجد فوق البحار.