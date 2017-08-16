«ضاحية الرحمانية» تحتفي بالبطل القايد

الشارقة (الاتحاد)







أشاد بطل الإمارات الأولمبي محمد القايد بمبادرة تكريمه من قبل مجلس ضاحية الرحمانية، والتي تعكس الدور الاجتماعي الهام لدائرة شؤون الضواحي والقرى في حكومة الشارقة، في تحقيق التآلف المطلوب بين المجلس وأهالي الضاحية.



وأكد أن مثل هذه المبادرات في تقدير إنجازات «أصحاب الهمم» من شأنها أن تحفزنا لمواصلة الجهد للحفاظ على تلك المنجزات والسعي لتأكيد المكانة المرموقة التي وصلت إليها الإمارات في رياضة المعاقين من أصحاب الهمم في المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه مجلس ضاحية الرحمانية لتكريم البطل الأولمبي على الإنجازات التي حققها مؤخراً في بطولة العالم لـ«بارالمبية» ألعاب القوى التي أقيمت مؤخراً في لندن.



وأكد القايد أن الإنجازات التي حققها هي ثمرة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، التي تولي اهتماماً خاصاً لفرسان الإمارات من أصحاب الهمم، والإعداد والتخطيط السليم المنهجي للبطولة والتي تطلبت العديد من التضحيات من قبل فرسان الإمارات، نظراً لتتابع المشاركات، والتحضير الذي تطلب الغياب لأشهر عديدة عن الوطن والأسرة وفق برنامج معسكرات الإعداد.

وأشاد حسن البلغوني عضو مجلس ضاحية الرحمانية بالإنجازات التي حققها القايد، بحصوله على 4 ميداليات ملونة في بطولة العالم، مشيراً إلى أنه نموذج مشرف لأبناء ضاحية الرحمانية بشكل خاص ولأبناء الدولة بشكل عام ومثال للشخص الطموح الذي يحمل في طياته أهداف واضحة، مكنته من التفوق على نفسه وعلى أقرانه في منافسات سباق الكراسي المتحركة.