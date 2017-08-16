«ضاحية الرحمانية» تحتفي بالبطل القايد

الشارقة (الاتحاد)
أشاد بطل الإمارات الأولمبي محمد القايد بمبادرة تكريمه من قبل مجلس ضاحية الرحمانية، والتي تعكس الدور الاجتماعي الهام لدائرة شؤون الضواحي والقرى في حكومة الشارقة، في تحقيق التآلف المطلوب بين المجلس وأهالي الضاحية.
|
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامه مجلس ضاحية الرحمانية لتكريم البطل الأولمبي على الإنجازات التي حققها مؤخراً في بطولة العالم لـ«بارالمبية» ألعاب القوى التي أقيمت مؤخراً في لندن.
|
وأشاد حسن البلغوني عضو مجلس ضاحية الرحمانية بالإنجازات التي حققها القايد، بحصوله على 4 ميداليات ملونة في بطولة العالم، مشيراً إلى أنه نموذج مشرف لأبناء ضاحية الرحمانية بشكل خاص ولأبناء الدولة بشكل عام ومثال للشخص الطموح الذي يحمل في طياته أهداف واضحة، مكنته من التفوق على نفسه وعلى أقرانه في منافسات سباق الكراسي المتحركة.