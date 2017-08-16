منتخب الجو جيتسو يغادر إلى معسكر «ريو دي جانيرو»

أبوظبي (الاتحاد)

غادر أمس منتخبنا الوطني الأول للجو جيتسو، متوجهاً إلى ريو دي جانيرو في البرازيل لإقامة معسكر تدريبي في إحدى إهم قلاع الجو جيتسو في العالم، استعداداً لخوض منافسات بطولة آسيا لألعاب الصالات المقررة الشهر المقبل في مدينة «عشق آباد» في دولة تركمانستان.

وضمت قائمة المنتخب للمعسكر 14 لاعباً هم فيصل الكتبي، ويحيى الحمادي، وطالب الكربي، وإبراهيم الحوسني، وخلفان بالهول، وسعود الحمادي، وحمد سعيد النعيمي، وزايد المنصوري، وزايد الكعبي، وسعيد حاج حمدو، وسعيد جمعة المزروعي، وعبيد سالم النعيمي، ومبارك عمرو، وخليفة السويدي، ويرافق البعثة المدرب روبيرتو ليما الشهير بجوردو، والخبير الدولي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي ألكس باز.

ويقام المعسكر في أكاديمية كوربوس بهدف رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين من خلال التدريبات المكثفة بواقع حصتين يومياً صباحاً ومساءً.

وأكد يوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو أن المنتخب قدم مستوى مشرفاً في بطولة آسيا الأخيرة في هانوي، وانتزع 22 ميدالية ملونة للرجال والسيدات، وهناك تجديد دائم لطموحات اللاعبين، وتحفيز لقدراتهم، مع كل بطولة جديدة نشارك فيها، لأن الهدف دائماً هو صعود منصات التتويج والتأكيد على صدارتنا لآسيا تحديداً على مستوى الرجال، من هنا فقد حصل أبطالنا على جرعة معنوية هائلة نتيجة إنجازاتهم في فيتنام.