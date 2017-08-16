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برعاية مهرجان منصور بن زايد

بطولة أوروبا للقدرة تدشن «أبوظبي - مدريد - بروكسل»
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تاريخ النشر: الخميس 17 أغسطس 2017

محمد حسن (بروكسل)

تدشن بطولة أوروبا للقدرة لمسافة 160 كلم اليوم، سباقات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «أبوظبي ـ مدريد ـ بروكسل» للتحدي، الذي يقام داخل حديقة بويز دي لاكمبتار في غابة سمونيان في ضواحي العاصمة البلجيكية بروكسل لمدة ثلاثة أيام، برعاية رئيسة من المهرجان في نسخته التاسعة، مواصلاً بذلك النجاحات العالمية التي حققها على مدار السنوات الماضية، تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وجاءت رعاية المهرجان العالمي لبطولات القدرة انطلاقاً من حرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعم سباقات الفروسية عامة والقدرة خاصة على المستوى العالمي، للارتقاء بهذه الرياضة، وتوسيع قاعدة سباقاتها في جميع أنحاء في العالم.

وتعد بطولة أوروبا للقدرة لمسافة 160 كلم، واحدة من كبريات فعاليات مهرجان بروكسل للقدرة «أبوظبي ـ مدريد ـ بروكسل»، هذا العام.

ويتضمن المهرجان أيضاً سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمسافة 120 كلم، وتحدي السيدات على لقب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة لمسافة 120 كلم غداً، فيما يختتم مهرجان بروكسل ببطولة العالم للخيول الصغيرة في سن سبع سنوات لمسافة 120 كلم  السبت. ... المزيد
     
 

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