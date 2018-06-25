الديزل الأكثر ارتفاعاً بين مجموعات البناء في أبوظبي



تاريخ النشر: الثلاثاء 26 يونيو 2018 أبوظبي (الاتحاد) أظهر تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي ارتفاعاً في متوسط أسعار مجموعة «الديزل» بنسبة 6.7%، ‬ومجموعة «‬البلاط ‬والرخام» ‬بنسبة ‬2.2%، ‬ومجموعة «‬أسلاك ‬للشقق» ‬بنسبة ‬1.2% خلال مايو 2018، ‬مقارنة مع ‬أبريل ‬2018، بينما انخفض خلال أبريل 2018 متوسط أسعار مجموعة «مواد التسقيف»‏‭ ‬بنسبة ‬5.4%، ‬ومجموعة «‬الخشب» ‬بنسبة ‬0.2%، ‬ومجموعة «‬كابلات ‬الكهرباء» ‬بنسبة ‬0.1% مقارنة بالفترة نفسها من ‬2018. وارتفع خلال شهر مايو 2018 متوسط أسعار مجموعة «الديزل» بنسبة 29.9%، ومجموعة «أسلاك/‏للشقق» بنسبة 27.4%، ومجموعة «أسلاك /‏للمباني» بنسبة 17.7%‏‭ ‬مقارنة ‬بمايو ‬2017. في حين انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «الأصباغ» بنسبة 10.3%، ومجموعة ‏‭»‬الإسمنت» ‬بنسبة ‬0.9%، ومجموعة ‬الخرسانة ‬بنسبة ‬0.5% ‬خلال ‬شهر ‬مايو ‬2018 ‬مقارنة ‬بشهر ‬مايو ‬2017.