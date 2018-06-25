الديزل الأكثر ارتفاعاً بين مجموعات البناء في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)
أظهر تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي ارتفاعاً في متوسط أسعار مجموعة «الديزل» بنسبة 6.7%، ومجموعة «البلاط والرخام» بنسبة 2.2%، ومجموعة «أسلاك للشقق» بنسبة 1.2% خلال مايو 2018، مقارنة مع أبريل 2018، بينما انخفض خلال أبريل 2018 متوسط أسعار مجموعة «مواد التسقيف» بنسبة 5.4%، ومجموعة «الخشب» بنسبة 0.2%، ومجموعة «كابلات الكهرباء» بنسبة 0.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2018. وارتفع خلال شهر مايو 2018 متوسط أسعار مجموعة «الديزل» بنسبة 29.9%، ومجموعة «أسلاك/للشقق» بنسبة 27.4%، ومجموعة «أسلاك /للمباني» بنسبة 17.7% مقارنة بمايو 2017.
في حين انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «الأصباغ» بنسبة 10.3%، ومجموعة »الإسمنت» بنسبة 0.9%، ومجموعة الخرسانة بنسبة 0.5% خلال شهر مايو 2018 مقارنة بشهر مايو 2017.
|
|