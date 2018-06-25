%99.77 امتثال البنوك لتثبيت الدرع الواقي على أجهزة الصراف الآلي

أبوظبي (وام)

حقق مصرف الإمارات المركزي إنجازات كبيرة لجهة تحصين أجهزة الصراف الآلي من الاختراق، وذلك بعد إقراره خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات التي يجب على الجهاز المصرفي الالتزام بها لبلوغ الهدف المنشود، ومع نهاية العام 2017 بلغت نسبة امتثال البنوك 99.77% فيما يتعلق بتثبيت الدرع الواقي من التجسس على رقم التعريف الشخصي في جميع أجهزة الصراف الآلي في الدولة.

وبحسب المصرف، فقد جاءت نسبة الإنجاز الكبيرة المتحققة في هذا الإطار من خلال تثبيت كاميرات ثقبية ورصد أرقام التعريف الشخصي المسجلة على أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في الدولة.

وبلغت نسبة امتثال البنوك 99.77% فيما يخص تركيب أجهزة مكافحة القشط لمنع قراءة بيانات الشريط المغناطيسي بوساطة الكاشطات.

وصدرت تعليمات من المصرف المركزي للبنوك بالسحب الفوري من الخدمة لأي أجهزة صراف آلي تعرضت لمثل هذا الخطر.