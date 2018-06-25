تعاون روسيا والسعودية سيحقق الاستقرار بأسواق النفط

عواصم (رويترز)
قال رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي، أمس، إن الاتفاق المشترك بين «أوبك» وحلفائها من منتجي النفط الآخرين على زيادة الإنتاج، يظهر قوة التحالف الروسي السعودي في مجال الطاقة، وهو ما سيسهم في إحلال الاستقرار بالسوق لسنوات كثيرة مقبلة.
وقبل اجتماع «أوبك» في فيينا، قالت السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط في العالم، إن هناك توافقاً عاماً على «إضفاء الطابع المؤسسي» على صيغة التعاون بين «أوبك» والمنتجين المستقلين وتمديدها حتى عام 2019 وما بعده لمراقبة السوق وتغيير الإنتاج إذا اقتضت الضرورة. وقال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي لـ«رويترز»: «إقامة شراكة طويلة الأمد بين روسيا والسعودية فيما يتعلق بتنسيق الجهود بين منتجي النفط وإنشاء منظمة جديدة في المستقبل قائمة على التعاون بين أوبك والمستقلين، من شأنه أن يساهم في تجاوز الخلافات بين المنتجين، وبلورة استراتيجية عمل موحدة بشأن الأسواق العالمية».
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وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية في نيودلهي، إن أرامكو تنتج حالياً عشرة ملايين برميل يومياً من النفط، ولديها القدرة لإنتاج 12 مليون برميل يومياً.
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