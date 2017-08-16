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«ملف العلمانية» معالجة منهجية شاملة أزالت التباســات كـــثيرة بجرأة وشجاعة
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تاريخ النشر: الخميس 17 أغسطس 2017

أمين بن مسعود:

 «ملحق» تنويري في سياق

الظلمة والدياجير
يذهب الدكتور أمين بن مسعود، أستاذ الإعلام في معهد الصحافة وعلوم الإخبار في تونس، إلى القول إن ملف العلمانية في «الملحق الثقافي» لجريدة «الاتحاد» ألقى حجر التفكير في بركة التحجير والتكفير، ذلك أنّ التأصيل للعلمانيّة في سياق إسلامي عربيّ دونه الكثير من المحاذير الذهنية والمحظورات التأسيسيّة التي أساءت للإسلام ولسماحته ولسموّ رسالته السماوية أكثر من إساءتها للعلمانية التي تبقى في المحصلة نتاج تفكير إنسانيّ وتراكمات حضاريّة بشرية.

ونظراً لأنّ التيارات التكفيرية في وطننا العربي - بمختلف تلويناتها وأشكالها وإشكالياتها- تطوّع المصطلحات وفق قراءتها ومصالحها وتوظّف النزر القليل مّما عرفته عن القضايا والمسائل لاستدرار الحدّ الأقصى من تعطيل منظومات الإصلاح الديني ونقد العقل العربي وتصحيح مسارات المعرفة في الفضاء العربي، فقد كان لهذا الملحق الثريّ  والجريء والاستثنائيّ قبس السبق في مراجعة المفاهيم المتحفظ عليها، وفي الدفع بالعلمانية معنى مبنى ضمن النقاش العامّ والتداول التعددي الحرّ، والذي يمثّل اللبنة الأساس لتأسيس مجال عمومي ديمقراطي وفق مقاربة الفيلسوف الألماني يورغان هابرماس.
وأضاف بن مسعود، الخبير في سوسيولوجيا الأقليات في المغرب العربي، أنّ قيمة الملاحق الثقافية لا تكمن فقط في فسح الفضاء أمام المثقفين للتعبير عن مشاغلهم الفكريّة ولا تتجسّد أيضاً في المساجلة حيال قضايا حضاريّة وإنسانية معقّدة، ولكن استحقاق هذه الورقات الثقافية متجسّم في تحويل مسائل النخبة إلى مسائل للتداول العامّ والنقاش المفتوح وكسر المحظورات المتكلسة ضمن العقل المستقيل عن الفعل والتغيير، وهو بالضبط ما قامت به جريدة الاتحاد في ملحقها العميق والرصين.
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