«دبي التجاري العالمي» يخفّض رسوم الترخيص والتأسيس %70

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، تخفيضاً يصل إلى 70% في رسوم ترخيص وتأسيس الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، والتي تمنح تراخيص ممارسة الأعمال التجارية للشركات الخارجية، وكذلك لتلك التي تعمل من خلال «ون سنترال»، وهو المشروع التطويري الذي يوفّر نمط معيشة راقياً على مستوى عالمي في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي، وذلك لتحفيز جذب وإقامة الأعمال التجارية، والمساعدة على نمو مختلف القطاعات.

ويوفّر برنامج مركز دبي التجاري العالمي عروضاً تنافسية مزدوجة الأهداف لدعم تدفّق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة، وتسريع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

وقال هلال سعيد المري، المدير عام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «تُظهر المبادرات الاقتصادية الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قوة ومرونة اقتصادها الذي يتميز بالذكاء والانفتاح والشمولية، إذ إن العروض التجارية الجديدة لمركز دبي التجاري العالمي تدعم التوجه الحكومي بتقليل المصروفات لخفض تكاليف ممارسة الأعمال في القطاع الخاص، ولتوفير بيئة حيوية تدعم الاستدامة، والنجاح، وتسهم في جذب كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، ونقل عملياتها على نطاق أوسع إلى دبي». وأضاف المري: «إن التخفيض الكبير في رسوم ترخيص وتأسيس وتسجيل الشركات يدعم السياسات العامة واسعة النطاق التي تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل المجلس التنفيذي لدبي، الأمر الذي سيزيد من القدرة التنافسية، ويسهل ممارسة الأعمال في المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي».

وتابع «تمثّل الحوافز التجارية التي أعلنت عنها سلطة مركز دبي التجاري العالمي، فرصة عظيمة للشركات لتسريع مسار نموها وانتشارها الجغرافي، وزيادة قدرتها على الاستفادة من شهرتنا العالمية كمركز لتواصل شبكات الأعمال التجارية، ما يدفع بالتجارة متعددة القطاعات والابتكارات إلى الأمام».