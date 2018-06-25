2022 التشغيل الكامل لأكبر محطة تحلية للمياه بالعالم في أبوظبي

بسام عبد السميع (أبوظبي)

أكدت دائرة الطاقة في أبوظبي، أمس، أن التشغيل الكامل لأكبر محطة لتحلية المياه في العالم بأبوظبي نهاية 2022، وسيتم تسلم عروض الشركات التي تم تأهيليها لتنفيذ المشروع والبالغة 25 شركة في 29 أكتوبر المقبل، على أن يشهد الربع الأول من العام 2019 توقيع اتفاقيتي شراء المياه واتفاقية المساهمين والإغلاق المالي للمشروع بنهاية النصف الأول من العام المقبل، ليبدأ المطور في تنفيذ المشروع اعتباراً من النصف الثاني من 2019.

وأعلنت الدائرة خلال إحاطة إعلامية، قائمة الشركات المؤهلة للمشاركة في الأعمال التنافسية لاختيار مطور أو ائتلاف مطورين، والذي سيتملك بحد أقصى 40% من شراكة مشروع محطة تحلية المياه، لإنتاج المياه المحلاة بنظام المنتج المستقل من خلال تقنية التناضح العكسي.

كما سيشمل المشروع، تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وتملك محطة تحلية المياه بسعة إنتاج 200 مليون جالون من المياه يومياً، إضافة إلى البنية التحتية ذات الصلة.

وسيكون موقع المحطة المزمع إنشاؤها في مجمع الطويلة للماء والكهرباء في أبوظبي، الذي يقع على بعد حوالي 45 كم شمال الإمارة، وتم إصدار المناقصة في الأسواق العالمية الشهر الماضي.