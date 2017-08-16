أوباما يضرب من جديد على "تويتر"

الاتحاد نت- مصطفى أوفى

بعد أشهر من انتهاء مأموريته الثانية، ضرب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما من جديد وبقوة على موقع "تويتر" عبر تغريدة.

وكتب أوباما، على صفحته على موقع التدوينات القصيرة، تدوينة تفاعل فيها مع أحداث شارلوتسفيل العنصرية الحالية في الولايات المتحدة.

وكتب أوباما في تغريدته عبارة شهيرة للمناضل ورئيس جنوب افريقيا الراحل نلسون مانديلا، تقول: "لا أحد يولد وهو يكره شخصا آخر بسبب لون بشرته أوخلفيته أو دينه...الكراهية يتعلمها الناس. وإذا كان يستطيعون تعلم الكراهية، فإنهم يستطيعون تعلم الحب. فالحب يأتي بشكل طبيعي في قلوب البشر أكثر من عكسه".