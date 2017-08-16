أمتن من الصلب.. لب الخشب أحدث ابتكار لصناعة السيارات باليابان

طوكيو (رويترز)

دفع تهافت شركات السيارات العالمية على تصنيع سيارات أخف وزنا بعض شركات صناعة مكونات السيارات في اليابان للتفكير في استخدام الخشب كبديل للصلب.

ويقول باحثون يابانيون وشركات لتصنيع أجزاء السيارات إن مادة مشتقة من لب الخشب يبلغ وزنها خُمس وزن الصلب ويمكن أن تزيد متانتها خمس مرات على متانته.

ويقول هؤلاء إن المادة، المعروفة باسم ألياف السليولوز الدقيقة (النانوية)، قد تصبح بديلا عمليا للصلب في العقود القادمة رغم أنها تواجه منافسة من مواد كربونية ومازال الطريق طويلا قبل إمكانية استخدامها على المستوى التجاري.

وسيكون خفض وزن السيارة عاملا جوهريا في سعي شركات صناعة السيارات لتوسيع نطاق استخدام السيارات الكهربائية. فالبطاريات مكون أساسي لكنه باهظ الكلفة في تلك السيارات. ولذلك، فإن خفض وزن السيارة سيؤدي إلى تقليل البطاريات التي تحتاجها بما يخفض التكاليف.

ويعمل الباحثون بجامعة "كيوتو" اليابانية وشركات كبرى موردة لمكونات السيارات مثل "دينسو كورب" أكبر الشركات الموردة لشركة تويوتا وكذلك شركة "دايكيو نيشيكاوا" باستخدام لدائن بلاستيكية مدمجة مع ألياف السليولوز الدقيقة من خلال تفتيت ألياف لب الخشب لمئات الأجزاء من المايكرون الذي يمثل جزءا من ألف جزء من الملليمتر.