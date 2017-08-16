رسالة إلى أبعد مسبار بشري عن الأرض

واشنطن (أ ف ب)

أطلقت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» نداءً عاماً طلبت فيه من الجمهور اقتراحات لنص رسالة تنوي بعثها إلى المسبار «فويجر 1» أبعد المسبارات عن الأرض، في الذكرى الأربعين لإطلاقه.

وهذا المسبار موجود الآن على بعد عشرين مليار كيلومتر من الأرض، وهي المرة الأولى التي يصل فيها مسبار من صنع الإنسان إلى هذه المسافة.

وهو أيضاً أول مسبار يدخل المنطقة الفاصلة بين المجموعة الشمسية وخارجها، وهي المنطقة التي يتبدّد فيها تأثير الحقل المغناطيسي للشمس.

وطلبت الوكالة الفضائية إرسال الاقتراحات عبر تويتر وفيسبوك وإنستغرام وغيرها من مواقع التواصل. وسيُطلب من الجمهور أن يصوّت لاختيار أفضل اقتراح رسالة بين الأول والخامس من سبتمبر ، على ألاتزيد الرسالة عن 60 حرفاً.

أطلق المسبار «فويجر 1» في الخامس من سبتمبر من العام 1977، وأطلق بعده بأسبوعين مسبار آخر هو «فويجر 2».