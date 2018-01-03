كانو: الجيل الحالي يصنع المجد العماني

الكويت (الاتحاد)

فاز أحمد مبارك كانو لاعب منتخب عمان، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام البحرين، وهي المرة الثانية التي يفوز بها كانو باللقب، وأعرب اللاعب عن سعادته بالتأهل للنهائي، وقال: منتخبنا مرشح من بداية البطولة للفوز باللقب من الناحية الفنية، رغم استبعاده على المستوى الإعلامي، مؤكداً أن الإعلام العماني لا يجيد التعامل مع ظروف المنتخب، لكننا ظهرنا بالمستوى الحقيقي، وفرضنا ترشيحنا على الجميع، وبالفعل منتخبنا مرشح بقوة للفوز بالكأس.

وأضاف: عمان بها مواهب وخامات أفضل من بعض المنتخبات الخليجية وتحديداً بعد السعودية، وهذا الجيل سيصنع إنجازات للكرة العمانية.