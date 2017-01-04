«دبي التجارية» تحتفل بتخريج 270 متدرباً

دبي (الاتحاد)
احتفلت دبي التجارية، بتخريج أكثر من 270 متدرباً في برامجها التدريبية المعتمدة في التجارة والخدمات اللوجستية، بحسب بيان صادر أمس.
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حضر الحفل المهندس محمود البستكي، الرئيس التنفيذي لدبي التجارية، والخريجون وعائلاتهم، وشاميندا غوناسيكيرا، عضو مجلس الإدارة في المعهد الدولي المعتمد للنقل والأعمال اللوجستية CILT ، الذي أشاد بدوره بهذا الإنجاز قائلاً: «لقد حققت دبي التجارية نجاحاً منقطع النظير على صعيد تعميم أفضل الممارسات المهنية وتأهيل الكوادر المحترفة في مجال التجارة والأعمال اللوجستية، ويمثل الإقبال الكبير على برامجها التدريبية برهاناً على هذا النجاح، وإننا على يقين أن هذه البرامج ستسهم بشكل كبير في تطوير أداء الخريجين».
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وأضاف البستكي: «إن نجاحنا في هذه البرامج أهَّلنا للفوز بالعديد من الجوائز الدولية ولسنوات متتالية ومنها جائزة «أفضل مزود للتدريب والتعليم» ضمن جوائز سلسلة التوريد والنقل (SCATA)، كما أعطانا الثقة لإطلاق برنامج تدريبي جديد هو «الخبير الجمركي المرخص CCE»، والذي يقدم فهماً متكاملاً عن أفضل الممارسات الجمركية المتبعة في المنطقة».