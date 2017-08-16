تركيا: توقيف 15 متهماًً بالإرهاب



تاريخ النشر: الأربعاء 16 أغسطس 2017 إسطنبول (وكالات) أعلنت مصادر أمنية تركية أمس، إيقاف 15 شخصاً يشتبه بانتمائهم لتنظيمات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر أمنية قولها، إن فرق إدارة شعبة مكافحة الإرهاب أوقفت شخصين في مداهمة أمنية لأحد المنازل بحي الفاتح في إسطنبول وصادرت سلاحاً نارياً وكمية من الذخيرة بحوزتهما. وأضافت أن السلطات أوقفت أيضاً بلجيكيا يشتبه بانتمائه لتنظيم «داعش» كان يستعد لتنفيذ هجوم في إسطنبول. كما أوقفت فجر أمس 12 مشتبهاً به في عملية أمنية ضد حزب العمال الكردستاني في مدينة أضنة جنوبي البلاد.