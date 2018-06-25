الأمير ويليام يواصل جولته في الشرق الأوسط

(د ب أ)

يواصل الأمير ويليام اليوم الاثنين ثاني أيام جولته في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يقضي دوق كامبريدج اليوم في الأردن، قبل أن يصبح أول عضو بالعائلة الملكية يقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ ما لا يقل عن 70 عامًا.

وخلال تواجده في الأردن، يتفقد الأمير ويليام برنامج للاجئين، ومؤسسة خيرية تساعد النساء.

وأمس، اصطحب ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الأمير ويليام في زيارة إلى مؤسسة ولي العهد الأردني التي تعنى بإدارة مبادرات ولي العهد للشباب.

ومن المقرر أن يصل الأمير ويليام إلى مطار بن جوريون في إسرائيل في الساعة 1520 بتوقيت جرينتش مساء اليوم الاثنين في زيارة تستمر أربعة أيام لإسرائيل والأراضي الفلسطينية. وستشمل الجولة زيارة للمدينة القديمة في القدس.

وتشمل الجولة يوم غد عقد لقاءين منفصلين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين.

ومن المقرر أن يتوجه الأربعاء إلى رام الله حيث سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.