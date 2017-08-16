9 قتلى في هجومين على مقرين للأمم المتحدة في مالي

باماكو (أ ف ب)

أدى هجوم شنه مسلحون مجهولون على مقرين للأمم المتحدة في مالي أمس الأول، إلى سقوط 9 قتلى هم جندي من قوة حفظ السلام ومتعاقد مدني و7 حراس ماليين، حسب ما أعلنت المنظمة الدولية.

وقتل أحد جنود حفظ السلام التوغوليين وجندي مالي في هجوم في مدينة دوينتزا في إقليم موبتي في وسط البلاد، تلاها اقتحام 6 مسلحين بقنابل يدوية ورشاشات كلاشنيكوف مدخل بعثة الأمم المتحدة في تمبكتو في شمال شرق البلاد، حسب ما ذكرت الأمم المتحدة في بيان منفصل. وفتح المهاجمون النيران على حراس البعثة ما أسفر عن مقتل 5 من حراسها جميعهم ماليون، إضافة إلى دركي مالي ومتعاقد مدني مع البعثة لم يتم الكشف عن جنسيته، بحسب متحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك.