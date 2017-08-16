530 قتيلاً بفيضانات وانهيارات أرضية في سيراليون والهند وبنغلاديش والنيبال

عواصم (وكالات)

لقي أكثر من 530 شخصاً حتفهم بفيضانات وانهيارات أرضية ضربت في الأيام الأخيرة كلاً من سيراليون والنيبال والهند وبنغلادش، وفق ما أعلنت السلطات المحلية أمس. ففي النيبال الأكثر تضرراً من الكارثة، دمرت الأمطار الموسمية الغزيرة آلاف المنازل وتسببت بنفوق الماشية ونزوح عدد كبير من السكان. في الهند المجاورة، أعلنت السلطات مصرع 81 شخصاً بأنحاء البلاد، خصوصاً بشرق الهند وشمال شرقها. وقال قائد قسم إدارة الكوارث ببنغلادش، إن 29 شخصا قضوا جراء الكارثة الطبيعية فيما نزح 1.5 مليون شخص. وفي سيراليون، أكد الرئيس أرنست باي كوروما أمس، أن بلاده بحاجة عاجلة إلى مساعدة بعد الانهيارات الأرضية والفيضانات التي أودت بحياة أكثر من 300 شخص أمس الأول في العاصمة فريتاون.

وقال إن الكارثة «تفوق طاقتنا»، مؤكداً أن «مجموعات سكانية بأكملها زالت» بعد ثلاثة أيام من الأمطار الغزيرة وانهيار أرضي هائل جرف عشرات المساكن بعضها يتألف من 3 أو 4 طبقات. وذكرت جمعية الصليب الأحمر المحلية أن حصيلة الضحايا بلغت رسميا 312 قتيلاً وحوالى 3 آلاف مشرد، إلى جانب آلاف المفقودين في عاصمة هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا.